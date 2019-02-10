AK Partili isim: Milletin parasını millete haradık

AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla, "Son iki yılda bizden öncekilerinin tamamının yaptıklarından fazla proje ve hizmeti belediyemizi bir kuruş borçlandırmadan hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Yani milletin parasını millete harcadık." dedi.

Kayapınar ilçesindeki seçim bürosunun açılışında konuşan Cumali Atilla, Diyarbakır'ın imarı, ihyası, kalkınması ve huzura kavuşması için var güçleriyle çalıştıklarını, bu kapsamda önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye, kültür ve turizmden spora kadar her alanda önemli hizmetlerin yapıldığını aktaran Atilla, şöyle konuştu:

"Daha fazla çalışmaya daha fazla hizmet etmeye, milletimizin hayır duasını almaya, çocuklarımızın yüzünü güldürmeye, milletimizi gönülden kucaklamaya geliyoruz. Derdimiz,sevdamız olan Diyarbakır için çalışmaya üretmeye ve hep birlikte hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. Yıllardır ideolojik belediyecilikle yönetilen şehrimizi bir arpa boyu yol aldırmayan zihniyetten inşallah 31 Mart'ta insan odaklı belediyeciliğimiz ile kurtaracağız."

"Milletin parasını millete harcadık"

Attila, terörü ve şiddeti kutsamadığı sürece herkesin siyasi düşüncesine ve dünya görüşüne saygı gösterdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son iki yılda bizden öncekilerinin tamamının yaptıklarından fazla proje ve hizmeti belediyemizi bir kuruş borçlandırmadan hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Yani milletin parasını millete harcadık. Bu şehrin aşığıyız, hizmet etmeye sevdalıyız. Biz Diyarbakır'ı imar etmek için, geliştirmek için, kalkındırmak ve huzura kavuşturmak için çalıştık, çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

"Ankara'nın gönderdiği paralar Diyarbakır için harcanmadı"

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker de AK Parti hükümetleri döneminde Diyarbakır'da yapılan yatırımlara değindi.

Son iki yılda Başkan Atilla yönetiminde görevlendirme yapılan belediyenin önemli hizmetler gerçekleştirdiğini söyleyen Eker, "Diyarbakır 18 yıl boyunca almadığı belediye hizmetlerini son iki yıl içerisinde aldı. 18 yıl boyunca seçilmiş belediye başkanları Ankara'nın gönderdiği paraları Diyarbakırlı için harcamadı. Yollar yapılmadı, çöpler toplanmadı." dedi.

Seçim bürosunun açılışına AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve çok sayıda partili katıldı.