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Siyaset AK Partili isim meydan okudu: Kılıçdaroğlu adaysa ben de adayım
Siyaset

AK Partili isim meydan okudu: Kılıçdaroğlu adaysa ben de adayım

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:04:00 -
AK Partili isim meydan okudu: Kılıçdaroğlu adaysa ben de adayım

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Hükümet Bütçe teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri damga vurmuştu. Genel Kurul'da bütçe üzerinde konuşurken AK Partililerin "Cumhurbaşkanı adaylığını" kastederek, "Aday ol, aday olabilecek misin?" diye laf attığı Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" şeklinde bir çıkışa imza atmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun siyaset gündemini hareketlendiren bu çıkışına AK Parti cephesinden ilginç bir meydan okuma geldi.

TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplayan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu'ndan kaset operasyonuyla kendisini genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. 'Siyasi dostları'na rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım" ifadelerini kullandı.

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