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Siyaset

AK Partili isim koronavirüse yakalandı

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, yeni tip koronavirüse yakalandı. Bilen, sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 16:43:00 -
AK Partili isim koronavirüse yakalandı

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Bilen’in sağlık durumunun iyi olduğu, yakın çevresinin de kontrol altına alındığı öğrenildi.

AK Parti'li Bilen, yaptığı açıklamada, “Hastanede tedaviye başladık. Sağlık durumunun gayet iyi. Ateşim düştü. İnşallah birkaç güne hastaneden çıkarım ve tedaviyi tamamlarım” dedi.

Bilen, yakın temasta bulunmamaya özen gösterdiğini ancak yakın çevresinin de kontrol edildiğini belirtti.

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