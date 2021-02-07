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Siyaset AK Partili isim kazada hayatını kaybetti
Siyaset

AK Partili isim kazada hayatını kaybetti

AK Parti Çayırova Gençlik Kolları yöneticisi Ahmet Demirkıran trafik kazasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 14:22:00 -
AK Partili isim kazada hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre Kocaeli'ndeki kaza, dün gece saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu İzmit kesimi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sedat Özçelik idaresindeki 41 AGB 538 plakalı otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak önünde sağ şeritte ilerleyen Halil Y. idaresindeki 42 PF 583 plakalı  TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle TIR'ın altına girerek parçalanan otomobildeki sürücü Sedat Özçelik ağır yaralanırken, yanında yolcu kısmında oturan Ahmet Demirkıran (24) ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Ahmet Demirkıran'ın Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı yöneticisi olduğu öğrenildi. Demirkıran'ın cenazesinin, Çayırova Garipler Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Çayırova Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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