AK Partili isim ilk kez açıkladı! İşte Adnan Menderes'e yapılan kan donduran işkenceler

yeniakit.com.tr

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak ve Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmesiyle sonuçlanan 27 Mayıs 1960 darbesiyle ilgili tarihi bilgileri paylaştı.

CHP destekli darbecilerin milli iradeyi ayaklar altına alarak halkın oylarıyla başa gelen Adnan Menderes'e yaptıkları insanlık dışı muameleleri anlatan Çamlı, Yassıada'nın psikolojik ve fiili bir cinayet merkezi olduğunu belirterek "10 yıl boyunca Türkiye'nin başbakanı olarak görev yapmış olan Adnan Menderes'e reva görülen sakil hareket idamından önce prostat muayenesi yapılmasıydı. Tarihte görülmemiş bu alçak muamele infaza 4 saat kala yapıldı. Yani prostat rahatsızlığı teşhis edilseydi idam edilmeyecek miydi? İşte bu CHP destekli darbeci kafasıdır" ifadelerini kullandı.

Çamlı sözlerinin devamında Menderes'e yapılan işkenceleri şöyle anlattı:

"O günlerde Yassıada günleri geçip giderken muayene saati olmadığı halde niyeti Menderes'in yanına gidip onunla sohbet etmek olan aynı zamanda da CHP'li bir ailenin damadı ve Menderes muhalifi olan bir doktor merhum Menderes'in tutuklu bulunduğu odanın civarında dolaşmaya başladı. Görülmekten tedirgin bir halde dışarıda dolaşan doktor uygun bir anı kollamaya çalışırken ayak seslerinden huylanan Menderes odasındaki sigara ve kül tablalarını gizlemişti.

Etraf sakinleşince kapıyı açmış ve içeri girmişti. Bilhare doktor ve Menderes sohbet etmeye başladı. Bir ara doktor sigara paketini çıkarttı etrafına bakıp kül tablasını göremeyince Menderes'e "sigara içtiğini biliyorum nereye sakladın kül tablasını" diye sorunca Menderes birden çok seri bir hareketle ve adeta yırtarcasına gömleğinin düğmelerini çözüp göğsünü açarak "doktor bırak kül tablasını aramayı al sana kül tablası. Bu sinede (göğüste) o kadar çok sigara söndürdüler ki bir dostun sigarası da pek hala sönebilir" diyerek bu acı hatırayı nakşetmiş oldu. Doktor bir de bakınca Menderes'in vücudunda sigara yanıklarının bolca olduğunu gördü. Maalesef CHP destekli darbeci kafa vahşeti böyle birşey. İlk buldukları fırsatta aynısını yapacaklarına dair ellerimizde kuvvetli şüpheler var. Bunları 2021 yılı içinde dahi yaşayıp görüyoruz."