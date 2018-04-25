AK Partili isim görevini bırakacak
24 Haziran seçimleri öncesi siyaset kulislerinde hareketli anlar yaşanıyor. AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, milletvekilliği aday adaylığı için görevini bırakacak.25 Nisan 2018 Çarşamba 22:50
AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü, milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa edecek.
24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi partilerde hareketlilik devam ediyor. AK Parti Eskişehir İl Başkanı M. Dündar Ünlü'nün de görevini bırakacağı öğrenildi.
Başkan Ünlü'nün yarın istifasını sunması beklenirken, milletvekili adaylığı için ilk adımı atacağı belirtildi.
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