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Siyaset AK Partili isim duyurdu: 25 Ekim'de Erdoğan gelecek
Siyaset

AK Partili isim duyurdu: 25 Ekim'de Erdoğan gelecek

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 Ekim'de Malatya'ya geleceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 18:04:00 -
AK Partili isim duyurdu: 25 Ekim'de Erdoğan gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ekim günü Malatya’ya gelecek.

AK Parti’de ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından yapılacak olan 7. Malatya İl Kongresine Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 25 Ekim Pazar günü Malatya’ya geliyor” ifadelerine yer verdi.

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