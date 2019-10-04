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AK Partili isim doğruladı! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 50 kişilik grupla gizli toplantılar yapıldı

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 50 kişilik bir grupla üç kez üst üste bir araya gelerek toplantılar yapıldı. Toplantı, Mehmet Metiner tarafından doğrulandı.

04 Ekim 2019 Cuma 15:18
AK Partili isim doğruladı! Başkan Erdoğan'ın talimatıyla 50 kişilik grupla gizli toplantılar yapıldı

Kızılcahamam kampı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla eski vekiller, gazeteciler, sivil toplum toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 50 kişilik bir grupla Ankara'da 3 gün üst üste gizli toplantılar yapıldığı ortaya çıktı.

Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunumuyla ekrana gelen 'Nedir Ne Değildir' programında ekran başındakilerle çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı.

50 kişilik grupla özel toplantı

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner ve gazeteci Hadi Özışık'ın konuk olduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla eski vekiller, gazeteciler, sivil toplum toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenlerden oluşan 50 kişilik bir grupla Ankara'da 3 gün üst üste gizli toplantılar yapıldığı ifade edildi.

Cumartesi annelerine dikkat çekildi

Alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu raporda Diyarbakır annelerine destek verilirken, Cumartesi Annelerinin unutulduğu ve ikinci plana atıldığı yönünde eleştiriler yapıldığı belirtildi.

Medyaya eleştiri

Medya konusunun da ele alındığı toplantılarda iktidara yakın medyanın çok yanlışlar yaptığı gerekçesiyle eleştiri aldığı ve kimi yazarların Erdoğan adına racon kestiği konusuna da dikkat çekildi.

Mehmet Metiner doğruladı

Programda gündeme gelen bu kulis bilgisi, toplantılara katıldığını ifade eden Mehmet Metiner tarafından da doğrulandı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 15:18
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. bal:evet gizli toplantı yaptık
  5. Erdoğan gizli toplantı

YORUM YAZ

  • II.MuratII.Murat55 dk önce
    Akit, Reis ipinizi cekecege benziyor. Medya konusunun da ele alındığı toplantılarda iktidara yakın medyanın çok yanlışlar yaptığı gerekçesiyle eleştiri aldığı ve kimi yazarların Erdoğan adına racon kestiği konusuna da dikkat çekildi.

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