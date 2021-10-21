  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Partili isim açıkladı! 'Yalan Üretim Merkezi' filmi neden kaldırıldı
Gündem

AK Partili isim açıkladı! 'Yalan Üretim Merkezi' filmi neden kaldırıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP'ye yönelik paylaşılan 'Yalan Üretim Merkezi' animasyon filminin neden kaldırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 15:16:00 -

AK Partili Hamza Dağ, TVNet’te Taha Hüseyin Karagöz’ün sunduğu Sert Sorular programına katıldı.

AK Parti tarafından hazırlanan 'Yalan Üretim Merkezi' başlıklı animasyon filminin neden kaldırıldığına ilişkin soruya yanıt veren Dağ, "Amaç hasıl oldu" ifadelerini kullandı.

Filmi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sildirdiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Dağ, "Animasyon tarzında bir propagandayı çok fazla seviyeli bir propaganda olarak görmedi büyük ihtimalle. Daha farklı propaganda olması gerektiğini düşündü. Dolayısıyla o konuda bize bu konuda eleştirileri oldu" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Kılıçdaroğlu'nun dosyası var' diyen Mine Kırıkkanat, Ekrem İmamoğlu bombasını patlattı!
Gündem

'Kılıçdaroğlu'nun dosyası var' diyen Mine Kırıkkanat, Ekrem İmamoğlu bombasını patlattı!

"Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok can alıcı bir dosya var." diyen Cumhuriyet yazarı Mine Kırıkkanat, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarb..
4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!
Gündem

4 ilde operasyon! 15 Mossad ajanı yakalandı!

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından tespit edilen 15 Mossad ajanı yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Kütahyalı fırıldak Ertuğrul Özkök'ün avukatı oldu
Medya

Kütahyalı fırıldak Ertuğrul Özkök'ün avukatı oldu

Hürriyet Gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün koronavirüse yakalandığını duyuran Rasim Ozan Kütahyalı, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın Diyar..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay