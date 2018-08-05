AK Partili isim açıkladı: Torpilsiz, noter kurasıyla olacak!

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, mülakat sisteminde yaşanan torpil geçme, dedikodu, şikayet gibi olumsuz durumların yaşanmasına karşılık Siirt'te Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alınacak 1500 geçici işçi alımında mülakat yönteminin değil kura yönteminin uygulanacağını açıkladı.

Bu açıklamanın bütün kurumları kapsayacak şekilde düzenlenerek kamuda yer alan mülakat sisteminin kaldırılması gereklidir.

İŞTE SİİRT MİLLETVEKİLİ OSMAN ÖREN'İN AÇIKLAMASI

''Milletvekilliği yaptığım 2011-2015 yılları arasında Siirt'in gerek ekonomik gerekse sosyal sorunlarına çözüm bulma noktasında gece-gündüz ayrımı yapmadan bütün gücümle çalıştım.

O süreçte Siirt'in temel ve önemli sorunlarını çözme konusunda elimden gelenin fazlasını yaptığıma inanıyorum. Allah'ın lütfuyla 2018 Genel Seçimlerinde yeniden milletvekili seçilerek çok sevdiğim Siirt'e ve Siirt halkına yeniden hizmet etmeyi Allah bana nasip etti.

Önümüzdeki süreçte Siirt'in temel sorunlarına çözüm bulma noktasında bütün gücümle çalışacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bildiğiniz gibi Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırmak üzere geçici süreli Toplum Yararına Programı uygulaması bulunmaktadır. Şu anda merkez ve ilçelerde toplam 1600 kişinin işlemleri bitirilmiş ve bu kişiler işe başlamıştır.''

''BAŞVURULAR İŞKUR ARACALIĞIYLA ALINACAK''

Önümüzdeki günlerde merkez ve ilçeler olmak üzere 1500 kişinin daha toplum yararına programı kapsamında çalıştırılmak üzere İŞKUR aracılığıyla başvuruları alınacaktır.

Bu işçi alımı sürecinde yaşanan sorunlar, dedikodular, şikayetler bütün zamanımızı almakta, bizim Siirt'in temel ve kalıcı sorunlarına çözüm bulma konusunda enerjimizi ve dikkatimizi bu sorunlara odaklanmamızı olumsuz yönde etkilemektedir.

Bu nedenle bütün olumsuzlukların önüne geçmek için önümüzdeki günlerde Çalışma ve İş Kurumu üzerinden alımı gerçekleştirilecek altı ay süreli geçici işçi alımı ile ilgili Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü'yle gerekli görüşmeleri yaparak, yapılacak olan alımın Noter kurasıyla yapılması için ortak görüş birliğine vardık.

Merkez 780 kişi, Kurtalan 200 kişi, Baykan 150 kişi,Şirvan 100 kişi, Tillo 20 kişi,Eruh 100 kişi,Pervari 150 kişi .

Siirt Halkına Saygılarımla Osman ÖREN''