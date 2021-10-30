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Siyaset AK Partili isim açıkladı... İşte son anket sonuçları
Siyaset

AK Partili isim açıkladı... İşte son anket sonuçları

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, katıldığı bir televizyon programında AK Parti'nin İstanbul'daki son oy oranını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 11:21:00 -
AK Partili isim açıkladı... İşte son anket sonuçları

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bir televizyon programına konuk oldu.

Kabaktepe, AK Parti'nin İstanbul'daki son oy oranını açıkladı.

AK Parti'nin net kazanacağını belirten Kabaktepe şöyle konuştu:

"Şunun altını çizmek lazım! Önceki seçimlere baktığımız zaman AK Parti'nin oyu düşmedi. Daha yüksek oy aldı. KONDA bir araştırma yayınladı. CHP'ye Türkiye geneli 24 verdi. İstanbul da Türkiye genelinin ya 1-2 puan üstüdür ya da 1-2 puan altıdır. AK Parti'ye de 32 verdi. Bizim iki ay önce yaptığımız araştırmada, İstanbul'da bizim oyumuz 39. Bu bizim oyumuz. İttifak oyumuz değil. İttifak oyumuz 46. Bu oy oranları hem 2023 kazanmamızı hem de Büyükşehiri kazanmamız anlamına gelir."

 

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