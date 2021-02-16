AK Partili isim açıkladı: HDP, TBMM'de buna cesaret gösteremedi

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Zengin, HDP’nin yaptığı konuşmada hiç PKK’nın adını telaffuz etmeyen ve siyasette kendini asli bir güç görmeyen bir HDP ile karşı karşıya olduklarını söyleyerek, “Tüm bunlarla alakalı olarak keşke hep beraber bir şey yapabilseydik. Keşke bir başsağlığından öteye geçerek, biz bütün milletvekilleri PKK’yı lanetleyebilseydi, keşke. Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nu dinledim, hiç PKK’yı telaffuz etmedi. Burada asıl mesele şu; Neden PKK bizim gençlerimizi kaçırıyor, neden bizim gençlerimiz ölüyor? Biz MHP ile durduğumuz yeri hep ifade ediyoruz ama muhalefet HDP ile ittifak yapanlar da duruşunu göstersinler. HDP’nin Eş Genel Başkanı hala PKK’nın tezleri ki, sosyal medya ile baktığımızda FETÖ ile çok büyük bir çalışma yaptılar. Onun için bundan sonraki süreçte benim duam siyasetin gücü ile sorunları çözmemiz gerekiyor. Ama benim gördüğüm hala HDP siyasetin gücü ile PKK’nın gücü arkasında çalışıyor. Hala diyorlar ki bu işi bizim üzerimize yıkmaya çalışıyorsunuz diyorlar gerçek zaten ortada” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın sözlerini değerlendiren Zengin, “Pervin Buldan’ın ‘onları bir süre misafir edildikten sonra bırakacaklar’ sözleri de üzüntü vericidir” ifadelerini kullandı. Gara’ya giden HDP’li vekil ile ilgili soruya Zengin, “İsimle alakalı Sayın Bakan’la konuştuk. Ancak ismi söylemeyi doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

HDP’nin hava harekatı iddiasına yönelik soruya Zengin, “Önce şunu ifade edeyim özellikle İYİ Parti çok net şekilde ‘bu iddiayı ortaya atanları kınıyorum’ dedi. Bu çok önemli bir tespit. HDP Grubu sosyal medyada paylaştığı tezleri konuşmalarında, konuşmadı. Sosyal medyadaki cesaretleri Genel Kurul’da yoktu. Şehitlerimiz ailelerine tespit edilirken ailelere gösterildi. Bunun üzüntü verici olduğunu konuşmuştuk. Bu takdir önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Bunları paylaşmak çok acı bir durum. HDP’yi çok sessiz buldum aleni olarak bu tezi sosyal medyada konuştuklarını savunmadılar” diye konuştu.