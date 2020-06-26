AK Partili isim açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Youtube paylaşımına FETÖ botları saldırdı
AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Youtube paylaşımına FETÖ botları tarafından 'dislike' (beğenmeme) saldırısı yapıldığını belirtti.
Gençlerle Konferans Video Buluşması ile öğrencilerle görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bu görüşmeleri Youtube üzerinden yayınladı.
Görüşmenin ardından AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Youtube paylaşımına FETÖ botları tarafından 'dislike' (beğenmeme) saldırısı yapıldığını belirtti.
Birinci, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi FETÖ botlarının, yazılımlarının işlediği gerzekliği ifşa edelim. Görüntülenmeye bakınız, 'dislike' kısmına bakınız. Teknik olarak imkansız!
Cumhurbaşkanımızın YouTube paylaşımına yapılan 'dislike' saldırısı, sanmayın ki şahıslar tarafından yapılıyor. Pensilvanya güdümlü yazılımlar ve makineler devrede."