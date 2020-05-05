AK Partili İbrahim Aydemir'den önemli açıklamalar!

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan İbrahim Aydemir, darbe ve idam tehditlerine sert tepki gösterdi. "Darbe girişiminde bulunanın aklına şaşarım. Böyle bir girişimde 15 Temmuz'dan daha beter olurlar" diyen Aydemir, CHP'nin darbeci zihniyetine de tepkisini dile getirdi.

CHP'nin şehir hastanelerini eleştirmesinin de boşa çıktığını belirten Aydemir, "Şehir hastanelerimizin böyle bir dönemde bizim için bir can simidi olduğu gördük" ifadesini kullandı.

CHP'ni ayrıca "Sizden en iyi fikir ve icraat da çıksa biz onu kabul edecek değiliz" itirafını da hatırlatan Aydemir, "Böyle bir anlayış olabilir mi?" dedi.

Darbeler döneminin bittiğini vurgulayan Aydemir, "Darbeye karşı her daim teyakkuzdayız" şeklinde konuştu.

Baro ve odaların belli bir zihniyetin çiftliğine dönüştüğünü belirten Aydemir, milletin buralar tepkili olduğunu söyledi. "Baro ve odalardan millete hücum ve hakaretler ediyorlar" diyen Aydemir, baro ve odalardaki seçim sisteminin mutlaka değişmesi gerektiğini kaydetti. Ankara Barosu'nun İslam karşıtı sözlerine tepki gösteren Aydemir, "İslam'a 'çağlar ötesinden gelen ses' diyenlerin ağızları kurusun" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hedef alındığını hatırlatan Aydemir, Yılmaz Özdil'in kaçak villasıyla ilgili gelen soruya ise "Bunlardan bağırtı çağırtı şamata geliyorsa, kesinlikle bunlar böyle bir işle iştigal oluyorlar" dedi.

Erzurum'daki faaliyetlere de değinen AK Partili Aydemir, koronavirüs salgını ile ilgili de milletin gevşememesi gerektiğini vurguladı. Aydemir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bu süreci başarıyla yürüttüğünü ve milletin her kesiminin takdirini kazandığını söyledi.

Doğu Türkistan meselesiyle ilgili sorulan soruya cevap veren Aydemir, Çin'in insanlık dışı zulümlerine tepki gösterdi ve "Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz Doğu Türkistan'ı yakından takip ediyor ve ellerinden geleni yapıyorlar" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin milli kahramanıdır" dediği Selçuk Bayraktar'a yapılan saldırıyı da kınayan Aydemir, "Asıl mesele İHA ve SİHA'ya duyulan nefrettir." ifadelerinde bulundu.

Aydemir, HDP ve terör örgütleriyle işbirliği içerisinde bulunan CHP'yi "Atatürk karşıtı bir yapı" olarak değerlendirdi.

İşte canlı yayının tamamı: