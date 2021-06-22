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Siyaset AK Partili Hüseyin Yayman Türkiye'nin en önemli sorununu açıkladı
Siyaset

AK Partili Hüseyin Yayman Türkiye'nin en önemli sorununu açıkladı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Türkiye'nin en önemli sorununun muhalefet sorunu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 18:47:00 -
AK Partili Hüseyin Yayman Türkiye'nin en önemli sorununu açıkladı

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 tedbirleri kapsamında müzikli mekanların çalışma saatlerine ilişkin yapılan eleştirileri doğru bulmadıklarını kaydetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını anımsatan Yayman, "Ana muhalefet ve yavru muhalefet Cumhurbaşkanımızın bir sözü üzerinden siyaset yapıyor. Cumhurbaşkanımızın korona tedbirleri kapsamında müzik sesinin saat 24.00'e çekilmesi üzerinden siyaset yapan bir muhalefet anlayışı var." dedi.

Türkiye'nin en önemli sorununun "muhalefet sorunu" olduğunu savunan Yayman, "Türkiye'deki temel stratejik problem sahici muhalefetinin olmamasıdır. Bir kaset kumpasıyla Atatürk'ün koltuğuna oturan, 'ben genel başkan olmayacağım' diyen bir kişi hiçbir şey olmamış gibi o koltuğu işgal etmektedir. Bu çamur ve yalan siyasetini milletimizin hakemliğine ve CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımıza havale ediyorum." diye konuştu.

Bu tavrı onaylamadıklarını dile getiren Yayman, bütün varlığını "yalana ve ajansların ürettiği algı operasyonlarına" bağlamış bir ana muhalefetin söz konusu olduğunu söyledi.

Yayman, "Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bu anlayışla kimse iktidar olamadı. 'Dün dündür bugün bugündür' denilerek iktidar olunamaz, muhalefet yapılamaz. Çünkü milletimiz artık gerçekleri görüyor. Milletimiz, kimin kendisi için çalıştığını, kimin kapalı kapılar arkasında dış güçlerle pazarlıklar yaptığını görüyor. Muhalefet, 'korana yaygınlaşsın da hükümet zor durumda kalsın, aşı bulunmasın da Erdoğan zor durumda kalsın' şeklinde davranıyor." ifadelerini kullandı.

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