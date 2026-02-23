  • İSTANBUL
"MEB'e saldırılar İslamofobik"

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, MEB’in “Maarifin Kalbinde Ramazan” etkinliklerine yönelik eleştirileri “mesnetsiz ve İslamofobik” olarak nitelendirdi; genelgenin Anayasa’ya uygun hazırlandığını belirterek laiklik ilkesinin çarpıtıldığını savundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili Avukat Abdurrahim Fırat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Ramazan ayı için okullarda düzenlediği “Maarifin Kalbinde Ramazan” temalı etkinliklere saldıran muhalifleri eleştirdi. Fırat, bu etkinliklere yönelik muhalif kesimlerden gelen eleştirileri "mesnetsiz" ve "İslamofobik" olarak nitelendirerek, laiklik ilkesinin çarpıtıldığını vurguladı.

Milletvekili Fırat, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, MEB'in genelgesinin Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu'na uygun şekilde hazırlandığını söyledi. Paylaşımında, “Toplumsal paylaşım ve dayanışma ruhuna dayanan Ramazan ayında, milli ve manevi değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğu bulunan Bakanlığımızın ilgili genelgesi, Anayasa ve Milli Eğitim Temel Kanunu doğrultusunda hazırlanmıştır” ifadelerine yer verdi.

 

Fırat, etkinliklerden rahatsızlık duyan kesimleri eleştirerek, “Tamamen gönüllülük esasına dayanan bu etkinliklerden rahatsızlık duyan bir avuç azınlığın, vatandaşın din ve vicdan özgürlüğünü teminat altına alan hukuki bir ilke niteliğindeki laikliği çarpıtarak, kendi ideolojik yaklaşımlarına göre yorumlamaları kabul edilemez” dedi. Ayrıca, muhaliflerin “kendi değerlerine yabancılaştığını” ve “Müslüman çoğunluğa 'gerici azınlık' diyerek hakaret ettiklerini” vurguladı.

Fırat, paylaşımını “Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine karşı düşmanca tavırlar geliştirmek yerine, gelin Ramazan’ın birlik, dayanışma ve kardeşlik ruhunu hep birlikte yaşayalım” çağrısıyla sonlandırdı.

