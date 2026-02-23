  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Antalya için Hürjet uyarısı: Endişelenmeyin Edirne’de kritik gelişme! Tarihi köprü trafiğe kapatıldı Geçen yıl tamamen kurumuştu... 'Çok şükür' dedirten görüntüler Whatsapp'tan İphone hamlesi: Tasarımı baştan aşağı değişiyor! Ülke yangın yeri! Her yer 'Türkiye'nin ATR-72 uçağı üslerimizi görüntüledi' haberiyle çalkalanıyor Yaralıları taşımak için ambulans yetişmedi! Erzurum'da can pazarı: 1 ölü, 31 yaralı Otogarların gediklisiydi! Herkesin tanıdığı otobüs devi sessiz sedasız kapandı Devleri peşine takmıştı: Milli futbolcu Alman vatandaşlığına geçiyor!
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Oyunda kaybolan çocuklar: Oyun bağımlılığı duygusal çöküş getiriyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Oyunda kaybolan çocuklar: Oyun bağımlılığı duygusal çöküş getiriyor

Dijital cihaz kullanımında yaş sınırlarına dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ailede kaliteli beraberliği yakalayamayan çocukların daha fazla risk altında olduğunu ifade etti. Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü, Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Trabzon’da 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin’in evinde hayatını kaybetmesi ile başlayan dijital oyun tartışmalarına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

#1
Foto - Oyunda kaybolan çocuklar: Oyun bağımlılığı duygusal çöküş getiriyor

OYUNLARA KAPTIRAN ÇOCUKLARDA DUYGUSAL ÇÖKÜŞ DÖNGÜSÜ OLUŞABİLİYOR: Trabzon'da ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin evindeki odasında hayatını kaybetmiş halde bulunması, Bilgin'in, oyundaki görevleri yerine getirmek için yaşamını sonlandırdığı iddiaları oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini tartışmaya açtı. “Bilgisayar oyunlarına kendini fazla kaptıran çocuklarda bir duygusal çöküş döngüsü oluşabiliyor.” diyen Prof. Dr. Tarhan, karşılanmayan her duygusal ihtiyacın başka bir yerden telafi edilmeye çalışıldığını söyledi.

#2
Foto - Oyunda kaybolan çocuklar: Oyun bağımlılığı duygusal çöküş getiriyor

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bilgisayar oyunlarına kendini fazla kaptıran çocuklarda bir duygusal çöküş döngüsü oluşabiliyor. Oyuna kapılıyor, oyun ona çok çekici geliyor. O anda beyin ucuz dopamin üretiyor. Kolay ve hızlı dopamin üretildiği için çocuk haz odaklı bir yönelime giriyor. O yaşlardaki çocuklar hazla mutluluğu ayırt edemiyorlar. Oysa haz ayrı mutluluk ayrı. Haz kısa vadelidir, geçicidir, yanıltıcıdır nörobiyolojik karşılığı dopamindir. Mutluluk ise uzun vadelidir, kalıcıdır ve sosyal bağlanmalarla ilgilidir. Bunun beyindeki karşılığı serotonindir. Son 3-5 yılda yapılan çalışmalar da bunu daha net ortaya koydu. Böyle bir durumda çocuk, dopamin odaklı bir yaşam öğretisine kendini kaptırıyor. Eğer ebeveyn gözetimi yoksa bilgisayar kullanımıyla ilgili bir disiplin oluşturulmamışsa hangi çocuk olursa olsun kendini orada kaptırabilir. Ev kurallı bir ortam değilse aile, anne-baba çocuğa kılavuzluk yapamıyorsa bu ciddi bir risk oluşturur. Aslında bilgisayar oyununun kendisi intihar ettirmez ya da tek başına bağımlı yapmaz. Sorun oyunda değil oyunu kim oynuyor, ne oynuyor, nerede ve hangi zeminde oynuyor… Asıl belirleyici olan budur.” dedi.

#3
Foto - Oyunda kaybolan çocuklar: Oyun bağımlılığı duygusal çöküş getiriyor

GEREKÇELERLE HAYIR DEMEK GEREKİYOR: Dijital cihaz kullanımına ilişkin yaş sınırlarının önemine vurgu yapan Prof. Dr. Tarhan; “Şu anda dünya devletlerinin yaptığı ortak bir uygulama var. Üç yaşına kadar çocuğun eline akıllı telefon ya da tablet verilmemesi. İsviçre, Norveç gibi ülkeler üç yaşına kadar bunu kesin biçimde yasakladı. Çünkü beynin en hızlı geliştiği dönem o dönem. O yaşta çocuğu buna kaptırdığınız zaman sonrasında elinden almak gerçekten çok zor oluyor. Üç yaşına kadar hiç vermemek, on yaşına kadar günde yaklaşık bir saatle sınırlandırmak gibi bazı ilkeler var. On beş yaşına kadar da çocuğun kendi adına bir sosyal medya hesabı açmaması bunun yasal, meşru ve onaylanan bir alan olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu kararlar gecikmiş kararlar. Dünyada bunun olumsuz sonuçları görüldüğü için bu şekilde düzenlemelere gidildi. Hiç olmazsa on yaşın üzerindeki çocuklar için de ‘Devlet böyle yaptı, dünyada uygulama bu yönde.’ diyerek, zorlayarak değil ikna ederek, gerekçelerini anlatarak hayır demek gerekiyor.” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Oyunda kaybolan çocuklar: Oyun bağımlılığı duygusal çöküş getiriyor

KÜÇÜK YAŞTAN İTİBAREN EBEVEYN GÖZETİMİ ÖNEMLİ! Ebeveyn gözetimi olmadığında çocuğun dijital okuryazarlığının gelişmeyeceğinin altını çizen Prof. Dr. Tarhan; “Önemli olan küçük yaştan itibaren ebeveyn gözetimi. Çocuk savaş oyunu bile oynasa anne-baba gözetiminde oynamalı. Çocuk korkulu bir sahne gördüğünde yan gözle annesine babasına bakar. Eğer anne-baba bundan etkilenmiyor, onaylamıyor ve doğru tepkiyi veriyorsa çocuk da ona göre konum alır ama onaylar bir tavır görürse o da oyunu normalleştirir. Anne-babanın doğruyu ve yanlışı konuşma yöntemiyle yaklaşması gerekir. ‘Bak burada öldürüyor ama bu bir oyun, gerçekte böyle olmaz.’ diyerek çocuğa hayalle gerçeğin farkını öğretmek gerekiyor. Bu öğretilmediği zaman, ebeveyn gözetimi olmadığında çocuğun dijital okuryazarlığı gelişmez. Dijital okuryazarlık, matematik öğretir gibi, kitap okumayı öğretir gibi öğretilmeli. Çocuk bunu öğrendiği zaman teknolojiyi dengeli kullanır. Zamanı gelince kullanır, zamanı gelince de kendiliğinden bırakabilir.” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit
Gündem

Eski Türkiye için yanıp tutuşan CHP’li laik atak geçirdi! Başörtülülere hem hakaret hem tehdit

Özgür Türkiye’yi hazmedemeyen eski Türkiye artığı laikçiler sosyal medyada Müslümanlara kin kusmaya devam ediyor. Şimdi de başörtüsü karşıtı..
Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama!
Dünya

Pakistan'ın saldırıları sonrası Afganistan'dan ilk açıklama!

Pakistan'ın, Afganistan'ın Paktika ve Nangarhar vilayetlerine düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Afganis..
Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…
Gündem

Savcı Sayan: Kürtler ateist Apo’yu değil de Görmez Hoca’yı takip etseydi…

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in Ramazan ve Oruç üzerine konuştuğu videoyu yayınlayarak ..
Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi
Gündem

Bir de ülke yönetmeye talip oluyorlar! CHP bir iftariyelik dağıtmayı bile beceremedi

Hemen her işi ellerine yüzlerine bulaştıran CHP’li belediyelerin kendi kalelerinde bile sıradan basit bir iftar kumanyasını bile dağıtamamas..
Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular
Gündem

Ne yaptıkları fark edilince apar topar camiden kovuldular

Teravih namazı sırasında bir camide cemaati rahatsız ederek TikTok videosu çekmeye çalışan kızlar, cemaatin tepkisini çekti. Olayı fark eden..
Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!
Aktüel

Ali Koç neden tuşlu telefon kullanıyor? Sebebi herkesi şok ediyor!

Apple'ın Türkiye distribütörü Bilkom'un sahibi Ali Koç'un neden tuşlu telefon kullandığını biliyor muydunuz? Detaylar haberimizde. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23