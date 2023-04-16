AK Partili Hamza Dağ'ın tespiti: CHP terör örgütü yuvası haline geldi!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Uşak'ta katıldığı iftar programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP'nin terör örgütünün yuvası haline geldiğini belirten Dağ, "7’li koalisyonun aday açıklamasından sonra Kandil’den yapılmış olan açıklamalar, heyecan duyduklarını ortaya koyan ifadeler, yine HDP’nin terörist başını özgürleştirme dönemi olacak şekilde ifadeleri, Pensilvanya’nın vatansızlarının ‘15 Mayıs’ta biz biletimizi aldık’ ifadeleri. Burada 2 tane cumhurbaşkanı adayı var. Neyi ve kimi kast ettiklerini, kimin burada vaatler verdiğini çok net bir şekilde vatandaşımız görüyor." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki kayıp saat dilimini hatırlatan Hamza Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

Kılıçdaroğlu Amerika ziyareti yaptığında, 8 saatlik kaybolan bir süre var. Bu 8 saatlik dönemde acaba kimlerle ne görüştü, hala açığa çıkmadı. Şimdi açığa çıkıyor ki her FETÖ üyesi neredeyse Kılıçdaroğlu’ndan medet umar hale gelmiş. Bu kadar olay yaşanırken Kılıçdaroğlu, ‘Size ne kardeşim, biz burada seçim çalışması yapıyoruz’ diyebiliyor mu, diyemiyor. İşin özeti şu; dün Cumhuriyet Mitingi düzenleyenler bugün '100 yılın cumhuriyetinden öç alacağız' diyenlere ağzını açamıyorlar. Gelinen noktada CHP ne yazık ki terör örgütlerinin yuvası haline gelmiştir.