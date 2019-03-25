AK Partili Hamza Dağ: "Torbalı İzmir’in yıldız ilçesi oldu"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Torbalı’da düzenlenen mahalle toplantısında "Burası İzmir’in yıldız ilçesi oldu. Bundan sonra kimse yeni bir risk ve macera aramamalı" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Torbalı’ya gelerek Adnan Yaşar Görmez’e destek istedi. TOKİ’de konuşan Dağ, “Adnan Yaşar Görmez’in sözü bizim de sözümüzdür. Hükümet olarak Adnan başkanın yanındayız, Torbalı’ya çok daha büyük hizmetler getirmek için Adnan başkanla kapı kapı gezmeye hazırım" şeklinde konuştu.

TOKİ’de düzenlenen mahalle toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, ilçedeki değişimi, büyümeyi, kentleşmeyi yakından izlediğini belirterek, "Adnan Yaşar Görmez 5 yıldır Torbalı’ya hizmet etmek için gecesini gündüzüne katmış durumda. Bu 5 yıllık tecrübe ile önümüzdeki dönem çok daha önemli hizmetlere imza atacağına inanıyorum. Dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile gönüller fetheden Adnan Başkan, Torbalı’yı İzmir’in örnek ilçesi haline getirdi. Önümüzdeki dönem için de Torbalı’nın Adnan başkana ve AK belediyeciliğe ihtiyacı var. Adnan Yaşar Görmez’in verdiği tüm sözlere bu kardeşiniz kefildir. Torbalı’ya hizmet getirmek için Adnan başkanla beraber bir bakanlıktan diğerine gezmeye hazırım, gerekirse Külliye’ye kadar gitmek bizim boynumuzun borcu olsun. Hükümet olarak Adnan Başkan’ın ve Torbalı halkının yanındayız" diye aktardı.

"Beş yılda yapılanlar ortada"

Bu seçim parti seçimi değil, ideolojik tercihlerle Torbalı’yı hizmetsiz bırakmayın diyen Dağ, şöyle devam etti:

"Torbalı’ya ve sizlere kim faydalı olacaksa, kim hizmet edecekse ona oy verin. Bu seçimde ideolojik tercihlere değil, kendinize ve kentinize oy verin, Torbalı’ya oy verin. Elimde iki tane seçim broşürü var, biri Adnan başkanın, diğeri de bu ilçede 10 yıl belediye başkanlığı yapmış olan rakibinin. Adnan başkanın broşürü projelerle, hizmetlerle kitapçık olmuş, onunki sadece 4 sayfa ve önümüzdeki döneme dair bir tane proje yok. Ben inanıyorum ki tüm Torbalı halkının desteği ile 31 Mart akşamı Torbalı’da Adnan Yaşar Görmez’i bir kez daha göreve getireceğiz. Ondan sonra da hep beraber el ele verip daha güzel bir Torbalı için, çok daha büyük hizmetler için, bir tarafta hükümetimiz bir tarafta belediyemizle çalışacağız. Biz buna hazırız, Torbalı’nın da hazır olduğunu görüyorum. Beş yılda yapılanlar ortada. 300 projeyle Torbalı muazzam bir büyümeye gelişmeye sahne oldu. Yaşam kalitesi arttı ve Torbalı yaşamak için tercih edilen ilçeler arasındailk sıralarda yer aldı."

"Hayatımıza değer katan 300 projeyi milletimize kazandırdık"

Torbalı Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Adnan Yaşar Görmez, ilçenin 100 yıllık geleceğini öngören, kalıcı stratejik planlarla ilerlediklerini, toprağı, havayı, suyu, çevreyi, doğal yaşamı korumaya, geliştirmeye odaklı çalışmalar yaptığını belirterek, "Merkezi iktidarla uyum içinde çalışıyoruz. Şimdiye kadar Ankara’dan dönen bir projemiz olmadı; sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, sanayide, çevre yatırımlarında 300 projemizi birer birer hayata geçirdik. Yepyeni pırıl pırıl, çocuklarımızın güven ve huzur içinde yaşayacakları bir kent için ilerliyoruz. Sonuçlarını bütün hemşehrilerimiz görüyor. Hayatımıza değer katan 300 projeyi milletimize kazandırdık. Yeni dönemde Torbalı’nın yıldızı daha da parlayacak" dedi.

Görmez, şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimiz günden itibaren çevre mahallelerimizden başlayarak ilçemize önemli hizmetler, yatırımlar kazandırdık. Hastaneden, okula, çevre düzenlemelerinden kent aydınlatma sistemlerine ilçemizin ihtiyacı olan 300’den fazla projeyi hayata geçirdik. Yeni belediye hizmet binamızla, millet bahçemizle, mahalle meydanlarımızla, köy konaklarımızla eser belediyeciliği yaptık. Sosyal belediyecilikte de TOSEM’le, TOREV’le, sosyal marketimizle, sosyal yardımlarımızla İzmir’de eşi benzeri olmayan örnek hizmetlere imza attık. Bugün de bu hizmetlerle karşınıza çıkıyoruz."