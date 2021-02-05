AK Partili Hamza Dağ: CHP’liler İzmir’i sele teslim etti

İzmir’de yaşanan selde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek kent sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Dağ, şunları kaydetti: “Yaşanan durumun yoğun yağışlardan kaynaklanan ilk felaket değil. Kentin daha az yağış aldığı günlerde dahi krizler oluşmakta ve hayat durma noktasına gelmektedir. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesinin en önemli ihmalkarlığı, yağmur suyunun ayrıştırılması meselesinde, icraat noktasında neredeyse hiçbir ciddi adım atmamasıdır.”