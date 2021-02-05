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Siyaset AK Partili Hamza Dağ: CHP’liler İzmir’i sele teslim etti
Siyaset

AK Partili Hamza Dağ: CHP’liler İzmir’i sele teslim etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yağmurlarda hayatın durma noktasına geldiği İzmir’de sağanak yağışların verdiği zararların önüne geçilmesi için gerekli tedbirlerin yıllardır alınmadığını belirterek CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine eleştirilerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 11:15:00 -
AK Partili Hamza Dağ: CHP’liler İzmir’i sele teslim etti

İzmir’de yaşanan selde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek kent sakinlerine geçmiş olsun dileğinde bulunan Dağ, şunları kaydetti: “Yaşanan durumun yoğun yağışlardan kaynaklanan ilk felaket değil. Kentin daha az yağış aldığı günlerde dahi krizler oluşmakta ve hayat durma noktasına gelmektedir. Burada İzmir Büyükşehir Belediyesinin en önemli ihmalkarlığı, yağmur suyunun ayrıştırılması meselesinde, icraat noktasında neredeyse hiçbir ciddi adım atmamasıdır.”

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