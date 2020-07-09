AK Parti'li Güneş: "Srebrenitsa katliamının derin izleri kalplerimizde sıcaklığını koruyor"

TBMM (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, "Gönlümüzde kapanmayan bir yara olarak duran Srebrenitsa katliamının derin izleri kalplerimizde ve hafızalarımızda hala aynı sıcaklığını korumaktadır." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Srebrenitsa'da 25 yıl önce Yugoslavya'nın dağılma döneminde Sırpların, Bosna-Hersek topraklarını işgal maksadıyla saldırması üzerine, 43 ay süren kanlı bir savaşın yaşandığını, 250 bin Bosnalı'nın planlı ve sistemli bir şekilde katledildiğini ve 2 milyondan fazla Bosnalı'nın da evlerini terk etmek mecburiyetinde bırakıldığını dile getirdi.

Savaş süresince Bosna'nın her bir yerinde insanlığın yitirildiği sayısız kötülükler yaşandığını ifade eden Güneş, Bosna Savaşı'nın ve insanlık tarihinin en acı dönemlerinden birisinin Srebrenitsa'daki katliam olduğunu vurguladı.

Katliamın başladığı 11 Temmuz 1995'te BM tarafından Srebrenitsa'yı korumakla görevli Hollanda askerlerinin, uhdelerine verilen güvenli bölgeden çekilerek gözü dönmüş Sırp kuvvetlerinin katliam yapmasına adeta aracı olduğunu söyleyen Güneş, şöyle konuştu:

"Bu durum Avrupa topraklarında İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın gözü önünde yaşanan tarihin en utanç verici savaş suçu ve kara leke olmuştur. Avrupa'nın ortasında, coğrafyanın yerli halkı Bosnalı kardeşlerimiz, sadece Müslüman olmalarından dolayı katliamlara maruz kalmışlardır. Bosna'daki Müslümanlara yapılan ve tüm insanlığın utanması gereken zulüm, kıyım ve şiddet Türk milletini derinden üzmüştür. Gönlümüzde kapanmayan bir yara olarak duran Srebrenitsa katliamının derin izleri kalplerimizde ve hafızalarımızda hala aynı sıcaklığını korumaktadır."

Güneş, Bosna genelinde toprak altında olduğu bilinen ve gün ışığına çıkarılamamış toplu mezarlar bulunduğuna da dikkati çekerek, halen çok sayıda Bosnalının, ailelerine ait bir mezarın bulunmasını ve gerektiği gibi dini törenlerle defnedilmesini ve dua edebilecek bir mekanın olmasını, umut ve teselliyle beklediğini kaydetti.



