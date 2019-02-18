AK Partili Güler'den 'soruşturma' yorumu: CHP'li Başkan, 5 yıldır bir çivi çakmamış! Bir de mağdur rolü yapıyor

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunda eleştirilerde bulunmuş ve Twitter hesabından "Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp ben başkan adayıyım dese şu an kazanabilecek durumda. 5 sene sonra Kırıkhan'ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay'ı kazanabilecek durumda olabilecek" iddialarını öne sürmüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Savaş'ın iddiasıyla ilgili, "Bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor." cevabını vermişti. Yapılan bu açıklamalardan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Savaş'ın bilgisine başvurulmak amacı ile soruşturma başlatılmıştı.

Yaşananlara ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan AK Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı İbrahim Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li Savaş'ın iddialarına ilişkin yalnızca bilgisine başvurulduğunu ve Savaş'ın mağdur rolü oynayarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirtti. Güler, konuya ilişkin açıklamasında; "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir iddiası oldu. İçişleri Bakanımızda neler olduğu ile ilgili kendisinin bilgisine başvurdu. Elindeki bilgiler alındı ve konu kapandı. Ancak sayın Savaş, bir mağdur rolü oynamak istedi. Başkanın bilgisine başvurulan bir konu sanki bir 'skandalmış' algısı oluşturularak kamuoyuna yansıtıldı. Onun bu çabasına rağmen milletimiz böyle birşeyin olmadığını çok iyi biliyor. Sayın başkanın toplumun fay hatlarını tetikleyecek ve seçimin meşruiyetini gölgeleyecek bir iddiası oldu. Bilgisine başvuruldu ve konu kapandı" ifadelerini kullandı.

Hatay'da ayrıştırıcı değil uzlaştırıcı bir belediyecilik uygulayacaklarını söyleyen Güler, "Bizim Hatay'da uzlaşıya ihtiyacımız var. Hatay'da toplumun tüm dinamiklerine hitap eden belediyecilikle yönetilmeye ihtiyacı var. 15 ilçe arasında hiçbir ayrım yapılmaksızın, kime oy verildiğine bakılmaksızın hizmet edilmesi gerekiyor. Hatay bu anlamda ciddi sıkıntı yaşıyor. Hataylı olmak bizim için bir gurur kaynağıdır. Biz de Hatay'ı örnek gösterilen bir il yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.