0553 313 94 23

AK Partili Güler'den 'soruşturma' yorumu: CHP'li Başkan, 5 yıldır bir çivi çakmamış! Bir de mağdur rolü yapıyor

AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler, Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Güler, "5 yıldır Hatay'a bir çivi bile çakmamış CHP'li belediye başkanı, seçim güvenliğine gölge düşürmeye çalışıp üstüne bir de mağdur rolü yapıyor" dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:57

 Taha Emre ÖZDEMİR  yeniakit.com.tr 

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Suriyelilere vatandaşlık verilmesi konusunda eleştirilerde bulunmuş ve Twitter hesabından "Reyhanlı, Yayladağı, Altınözü ilçelerimizde bir Suriyeli çıkıp ben başkan adayıyım dese şu an kazanabilecek durumda. 5 sene sonra Kırıkhan'ı kazanabilecek durumda olacak. 10 sene sonra Hatay'ı kazanabilecek durumda olabilecek" iddialarını öne sürmüştü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Savaş'ın iddiasıyla ilgili, "Bir yönetici sorumluluğundan uzak, Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor." cevabını vermişti. Yapılan bu açıklamalardan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından Savaş'ın bilgisine başvurulmak amacı ile soruşturma başlatılmıştı.

Yaşananlara ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunan AK Parti Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı İbrahim Güler, İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li Savaş'ın iddialarına ilişkin yalnızca bilgisine başvurulduğunu ve Savaş'ın mağdur rolü oynayarak kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirtti. Güler, konuya ilişkin açıklamasında; "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bir iddiası oldu. İçişleri Bakanımızda neler olduğu ile ilgili kendisinin bilgisine başvurdu. Elindeki bilgiler alındı ve konu kapandı. Ancak sayın Savaş, bir mağdur rolü oynamak istedi. Başkanın bilgisine başvurulan bir konu sanki bir 'skandalmış' algısı oluşturularak kamuoyuna yansıtıldı. Onun bu çabasına rağmen milletimiz böyle birşeyin olmadığını çok iyi biliyor. Sayın başkanın toplumun fay hatlarını tetikleyecek ve seçimin meşruiyetini gölgeleyecek bir iddiası oldu. Bilgisine başvuruldu ve konu kapandı" ifadelerini kullandı.

Hatay'da ayrıştırıcı değil uzlaştırıcı bir belediyecilik uygulayacaklarını söyleyen Güler, "Bizim Hatay'da uzlaşıya ihtiyacımız var. Hatay'da toplumun tüm dinamiklerine hitap eden belediyecilikle yönetilmeye ihtiyacı var. 15 ilçe arasında hiçbir ayrım yapılmaksızın, kime oy verildiğine bakılmaksızın hizmet edilmesi gerekiyor. Hatay bu anlamda ciddi sıkıntı yaşıyor. Hataylı olmak bizim için bir gurur kaynağıdır. Biz de Hatay'ı örnek gösterilen bir il yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:57
  1. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş
  2. Hatay
  3. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  4. İbrahim Güler
  5. CHP
  6. Süleyman Soylu
  7. İçişleri Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım'dan NATO mesajı
    1. Binali Yıldırım'dan NATO mesajı
    2. Kar etkisini arttırdı! Okullar tatil..
    3. Van’da 4.0 büyüklüğünde deprem
    4. Rusya’nın Çin’e sattığı S-400’ler..
    5. "Yıkılışından Yeniden Doğuşuna Edirne..
    6. Bakan Pakdemirli Şubat ayı destekleme..
    7. Stadı su bastı! Taraftarlar tahliye..
    8. Ağrı'da silahlı park kavgası: 1 ölü, 3..
    9. Domaniç’te trafik kazası: 1 ölü
    10. (Tekrar) Mehmet Özhaseki OSB’yi..
    11. Mourinho hedefini açıkladı: Orada..
    12. Türkiye'nin NATO'ya üye oluşunun 67...
    13. Asansör boşluğuna düşerek yaralandı
    14. AK Parti seçim bürosu törenle açıldı
    15. 37 çuval yiyecek toplayıp, doğaya..
    16. El emeği göz nuru ürünler "Yöresel..
    17. Avrupa Birliği'nden Venezuela'ya..
    18. Van'da korkutan deprem!
    19. "Lider olabilme hesapları yapmak çok..
    20. Kardeşler 2 saat arayla hayatını..
    21. Akhisar'dan Cimbom'a gözdağı: Biz bunu..
    22. Karaya oturan gemi 2 günlük çalışma..
    23. Değişimin emektarlarından Başkan..
    24. Didim’de hazine arazisi talanı..
    25. Hırsızlardan bunalan adam, emniyet,..
    26. Bodrum CHP’de istifa depremi
    27. Sahte para ile yakalandı! Mahkeme..
    28. 'Şeytanlar'a talip olan Prens Selman..
    29. Prim borcu olanlar dikkat! Son ödeme..
    30. Kayseri'de insanlık dışı olay!..
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!