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AK Parti’li Gülaçar Çaldıran’da

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve beraberindekiler, seçim çalışmaları kapsamında Çaldıran’ın sınır mahallerindeki vatandaşları ziyaret etti.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:46
AK Parti’li Gülaçar Çaldıran’da

AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ve beraberindekiler, seçim çalışmaları kapsamında Çaldıran’ın sınır mahallerindeki vatandaşları ziyaret etti.


31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimler öncesi AK Parti Van heyetinin seçim çalışmaları devam ediyor. AK Parti MKYK üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, seçim çalışmaları kapsamında Çaldıran’ın sınıra sıfır noktasından başlayarak ilçeye ziyaretler gerçekleştirdi. AK Parti Çaldıran Belediye Başkan Adayı Şefik Ensari ve Çaldıran ilçe teşkilatı ile birlikte ziyaretler gerçekleştiren Gülaçar, "Bugün Çaldıran’daydık. Belediye Başkan adayımız ve ilçe teşkilatımız ile onlarca köyü ziyaret ederken yüzlerce vatandaşımızla da hasbihal ettik. Yerel seçimlerde hem Büyükşehir hem de ilçede güçlü bir destek sözü aldığımız Çaldıran’a teşekkür ediyorum" dedi.


Çaldıran’da birçok köy ve mahalleyi ziyaret eden Gülaçar ve ilçe teşkilatı, Tekindere, Karadulda, Keçan, Yukarı Sağmalı ve Avcıbaşı mahallesi gibi birçok yerleşim yerinden güçlü destek sözü aldı. Gülaçar, seçim sonrası ilk ziyaret edeceği köylerin buralar olacağı sözünü verdi. Çeşitli taziye programlarına da katılan Gülaçar, "Yapılan bu ziyaretlerin Büyükşehir ve ilçede olumlu etkilerini göreceğiz inşallah. Bizleri yüreğinde ağırlayan aziz Çaldıranlılara teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Gülaçar’dan, Yeni Zelanda’da yaşanan katliama tepki


Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camiye cuma namazı sırasında düzenlenen silahlı saldırı sonrası yaşanan vahşet ile ilgili de Türkçe ve İngilizce açıklama yapan Gülaçar, "Yeni Zelanda’da gerçekleştirilen katliam sonucu şehit olan kardeşlerimize Allah rahmet eylesin. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizi toprağa gömmeye çalışıyorlar fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlar. Bu vahşi zihniyeti sadece kınamakla yetinmemeli" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:46
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