AK Partili Grup Başkanvekillerinden ortak bildiri: CHP ‘acziyet deklerasyonu’ ile halkı kandırıyor

11 büyükşehir belediyesinin AK Partili grup başkanvekilleri Ankara ve İzmir’in ardından bu kez Tekirdağ’da toplandı. 11 Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekillerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Özcan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Arı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Adana Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Ankara Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse, Muğla Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Hürol Önder, Hatay Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Bekir Altan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Ali Çetin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili İsmail Yerlikaya,Tekirdağ Rumeli iskelesinde bir araya geldi. Basın toplantısının deklarasyon metnini Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel açıkladı.Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Cüneyt Yüksel, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye’sinin de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu gibi “Engelleniyoruz” yalanına uyduğunu söyledi. Ortak bildiride; “engelleme konusu, su paraları, seçim vaatleri ve Tekirdağ’da AK Parti’li belediyelere düşük bütçe ayrılması” gibi konulara yer verildi.

CHP 770 milyon bekliyordu, hükümet 1 milyar 132 milyon verdi

CHP’nin “Hükümet bize kaynak göndermiyor!” iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirten Yüksel, “Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı Gelir Bütçesinde, merkezi bütçeden 770 Milyon TL. geleceğini öngörmüşken, AK Parti Hükümetimiz, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 2021 yılı için, merkezi bütçeden 1 Milyar 132 Milyon 553 Bin TL. göndermiştir. Öyle bir CHP’li belediye düşünün ki; beklentisinin yüzde 147’sini karşılayan AK Partili hükümete yönelik, ‘AK Parti hükümeti para göndermiyor, engelleniyoruz. Bu nedenle yatırım yapamıyoruz!’ yalanlarıyla, iş bilmezliklerine bahane olarak hükümeti suçlasın ve bunca yalana karşın, bu belediyenin 2019, 2020 ve 2021 yılarında, ‘Gerçekleşen Gelir Bütçesi Toplamının yüzde 91’ini’ yine AK Parti hükümeti karşılıyor olsun. Buradan da anlaşıldığı gibi; Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin Büyükşehir Belediye Başkanları da, yalan yanlış beyanatlarla genel başkanlarının izinden gidiyor” dedi.

CHP’li Tekirdağ, AK Parti'li ilçelere zulmediyor

AK Parti hükümetine her fırsatta, "Hükümet, AK Partili belediyelere pozitif ayrımcılık yapıyor, CHP’li belediyelere kaynak aktarmıyor; yatırım yapmıyor” beyanatlarını ‘iftira’ olarak nitelendiren Yüksel, “CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanının, kendi yatırımlarındaki adaletsizliklerine bir örneği, yine güzel Tekirdağ’ımızdan vererek kamuoyunun takdirlerine sunmak istiyoruz” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“11 ilçesi bulunan Tekirdağ ilimizde nüfusun yüzde 36’sı, Cumhur İttifakı’nın AK Partili Belediye Başkanları tarafından yönetilmektedir. Buna göre, büyükşehir belediyesinin yatırım programında oran, yüzde 36’dan az olmaması gerekirken, CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait 3 yıllık yatırım programında, AK Partili Belediyelerin bulunduğu ilçelere ayrılan yatırım payı yüzde 10 düzeyinde kalmıştır. Beklentilerinin çok üzerinde bir ödenekle kaynak sağlayan AK Parti hükümetinin paylaşım adaletini, yalanlarla örtbas etmeye çalışan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, adaletsiz tutumuyla Tekirdağ’da yaşayan tüm hemşerilerimize adeta zulmetmektedir.”

En pahalı suyu kullanan Tekirdağ'da su paraları nerede?

Tekirdağ’da yaşanan pahalı su kullanımı konusuna da değinen Yüksel, “Tekirdağlı vatandaşlarımızın en büyük şikâyetlerinin başında; Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaları ve batma noktasına gelmiş Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin, iş bilmezlikleri yüzünden yaşanan sorunlar gelmektedir. Yüz binlerce vatandaşımızın isyanına, TESKİ’nin sözde 1,5 Milyar TL'lik yatırım yaptığını ve 1,5 Milyar TL de borçlandığını söyleyerek karşılık veren CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı’na yine, çok kıymetli hemşerilerimiz 'O halde 9 yıl boyunca 1 milyon 100 bin kişiden tahsil ettiğiniz su paraları nerde?’ diye sormaktadır” İfadelerini kullandı.

CHP Tekirdağ'da seçim vaatlerini gerçekleştirmedi

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’ı da seçim vaatlerini gerçekleştirmemesiyle eleştiren Yüksel, “Tekirdağ’ın CHP’li Başkanı, seçim kampanyası boyunca ,'11 ilçe için 250 Büyük Proje’ ilanıyla, 'Deniz Otobüsleri, Hafif Raylı Ulaşım Ağı, Kentsel Dönüşüm, Her İlçeye Toplu Konutlar, Yeni Evlenenlere Faizsiz Kredi, Huzurevi, Halk Ekmek Fabrikaları, Elektrik üretimini sağlayacak RES ve GES santrallerinin kurulması…’ gibi bu projelerin neredeyse hiçbirini hayata geçirememiştir. Meydanlarda 'Hak, Hukuk, Adalet’ naraları atarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye talip olan 6'lı masanın sözde lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha birkaç gün önce, güzel şehrimiz Tekirdağ’da kendi belediye başkanının, emekçilerin haklarını nasıl gasp ettiğine gözleriyle şahit olmuştur. Ancak gözleriyle görmesine rağmen, emekçilerin yüzüne dahi bakmamış ve çalışanlarımızın sesine kulak asmamıştır” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu engellediklerini ispat etmezse müfteridir

AK Partili 11 Grup Başkanvekili, ortak bildirilerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslendi. Bildiride; “Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, partiniz tarafından yönetilen 11 Büyükşehrimiz hizmetsizlik ve beceriksizlik yüzünden hızla çökmektedir. Belediye Başkanlarınıza daha önce yaptığınız 'işinize bakın’ çağrısı karşılık bulmamıştır. Belediye Başkanlarınız 'kentlerine' değil, 'kendilerine' bakmaktadırlar ve her ay hazırladıkları ‘acziyet deklarasyonları’ ile bu beceriksizliklerini örtmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken de algı ve yalana başvurmaktadırlar. Maalesef belediye başkanlarınızın bu yalanına siz de ortak olmaktasınız. Şimdi sizi milletimizin huzurunda 'Belediyelerimiz engelleniyor, kaynakları kesiliyor’ifadelerinizi ispat etmeye davet ediyoruz. Bunu ispat etmezseniz, sizi milletimizin huzurunda müfteri ilan ediyoruz” cümlelerine yer verildi.