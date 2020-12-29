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Siyaset AK Partili Gökcan'dan CHP'ye tepki! Bu vahim iddianın takipçisi olacağız
Siyaset

AK Partili Gökcan'dan CHP'ye tepki! Bu vahim iddianın takipçisi olacağız

CHP’li bir milletvekilinin Pınar Gültekin’in babasını arayarak “davadan vazgeç” dediği iddialarına ilişkin AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, “CHP Muğla Milletvekilinin adının olaya karışması Muğlalı olarak bizleri ikinci kez üzmüştür” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:19:00 -
AK Partili Gökcan'dan CHP'ye tepki! Bu vahim iddianın takipçisi olacağız

Taciz ve tecavüz iddialarıyla sarsılan CHP’nin adının son olarak Gültekin’in öldürülmesi olayıyla bir kez daha gündeme geldiğine dikkati çeken Gökcan, şöyle devam etti: “Eğer iddialar doğru ise bir milletvekilinin bu tür işlere bulaşması vahim bir durumdur ve asla kabul edilemez. CHP’de adını anmaktan hicap duyduğum skandallara bir de bu iddianın eklenmesi, CHP’nin içinde bulunduğu acziyeti göstermektedir. Bu vahim iddianın sonuna kadar takipçisi olacağız.”

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