  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Partili eski Sakarya Akyazı Belediyesi Başkanı Yaşar Yazıcı kalp krizinden öldü
Gündem

AK Partili eski Sakarya Akyazı Belediyesi Başkanı Yaşar Yazıcı kalp krizinden öldü

AK Partili eski Sakarya Akyazı Belediyesi Başkanı Yaşar Yazıcı aracının içinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 12:26:00 - 2020-10-03 12:30:11
AK Partili eski Sakarya Akyazı Belediyesi Başkanı Yaşar Yazıcı kalp krizinden öldü

AK Partili eski Sakarya Akyazı Belediyesi Başkanı Yaşar Yazıcı aracının içinde yaşamını yitirdi. Akraba ziyareitne gittiği öne sürülen Yazıcı, sokağa bıraktığı aracında hareketsiz bulundu. Yazıyı'yı aracının içinde hareketsiz olduğunu fark eden çevredki vatandaişların ihbari sonrası bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ceset morga götürüldü

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürütürken, Yazıcı'nın cesedi otopsi yapılamk üzere  Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılacak otopsi sonraıs Yaşar Yazıcı'nın kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!
Ekonomi

Kaan Sarıaydın altın alacakları üstüne basa basa uyardı!

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altındaki dalgalanmalara ilişkin bir değerlendirme yaparak, "Altın kimseyi üzmeyecek. Tarihleri verd..
Azerbaycan duyurdu! Ermeniler 5 günün sonunda öyle bir darbe yedi ki…
Dünya

Azerbaycan duyurdu! Ermeniler 5 günün sonunda öyle bir darbe yedi ki…

Azerbaycan Savunma Bakanlığı 6. gününü dolduran çatışmalarda Ermenistan ordusuna ait 1,2 milyar dolar değerindeki askeri teçhizat ve mühimma..
Özdağ'dan kendi genel başkanına suçlama
Siyaset

Özdağ'dan kendi genel başkanına suçlama

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, HDP'li belediyelere yapılan kayyım atamalarını 'keyfi' olarak yorumlayan Ahmet Davutoğ..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay