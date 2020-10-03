AK Partili eski Sakarya Akyazı Belediyesi Başkanı Yaşar Yazıcı kalp krizinden öldü
AK Partili eski Sakarya Akyazı Belediyesi Başkanı Yaşar Yazıcı aracının içinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
AK Partili eski Sakarya Akyazı Belediyesi Başkanı Yaşar Yazıcı aracının içinde yaşamını yitirdi. Akraba ziyareitne gittiği öne sürülen Yazıcı, sokağa bıraktığı aracında hareketsiz bulundu. Yazıyı'yı aracının içinde hareketsiz olduğunu fark eden çevredki vatandaişların ihbari sonrası bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yazıcı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ceset morga götürüldü
Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürütürken, Yazıcı'nın cesedi otopsi yapılamk üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Yapılacak otopsi sonraıs Yaşar Yazıcı'nın kesin ölüm nedeni ortaya çıkacak.