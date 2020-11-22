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Siyaset AK Partili eski belediye başkanı Aziz Duran koronavirüse yenildi!
Siyaset

AK Partili eski belediye başkanı Aziz Duran koronavirüse yenildi!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı 71 yaşındaki Aziz Duran, koronavirüs tedavisi gördüğü İstanbul'daki özel hastanede vefat etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 14:33:00 - 2020-11-22 14:34:57
AK Partili eski belediye başkanı Aziz Duran koronavirüse yenildi!

Sakarya’nın büyükşehir olmasının ardından dönemin Adapazarı Belediye Başkanı olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapan Aziz Duran, bir süre önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle İstanbul’da özel hastanede tedavi altına alındı.

Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesine alınan ve entübe edilen Duran, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Duran’ın cenazesinin İstanbul’dan Sakarya’ya getirilerek Adapazarı ilçesinde bulunan Emirdağ Aile Kabristanlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

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