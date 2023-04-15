AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik: Yaptığınız yollar ve köprüler beş para etmez

Ak Parti döneminde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı görevlerinde bulunan Hüseyin Çelik YouTube'de Elips Tv'ye açıklamalarda bulundu. Çelik, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Hala AK Parti'de Üst Kurul Delegesi olarak görev yapan Çelik, şunları söyledi: Bugün için söylüyorum. Bir vatandaşa mikrofon uzatıldığı zaman cümlenin başında 'isterse beni hapse atsınlar' diyorsa o ülkede sıkıntı vardır. Sultan Abdülhamid zamanında da bu böyleydi. Osmanlı devletinin yaptığı bütün borçlanmaların yüzde 20si Sultan Abdülhamid dönemindedir. 1881'de Abdülhamid Düyun-ı Umumiye kararnamesini yayınlıyor.

"Adalet yoksa köprüler peş para etmez"

Güzel şeylere gelelim; Sultan Abdülhamit en çok yol yapan, en çok hükümet konağı yapan, en çok okul yapan, en çok hastane ve demiryolu yapan padişahtır, hakkını teslim etmek lazım. İster bugünkü hükümetimiz, ister Çin ve isterse Rus hükümeti olsun, eğer bugünkü bireysel hak ve özgürlükleri kamil anlamda yaşatmıyorsa, olması gerektiği gibi yaşatmıyorsa, eğer bir ülkede bireysel hak ve özgürlükler yoksa hukuk devleti, demokrasi, adalet yoksa düşünceyi ifade etme özgürlüğü yoksa bireysel saygı yoksa ötekine saygı yoksa sizin yaptığınız yollar ve köprüler kusura bakmayın beş para etmez.

Dünyanın en büyük yollarını, havaalanını, oto yollarını Çin yapıyor ama Çin dünyanın en iğrenç ülkesidir, kimse kusura bakmasın. Varsayın ekonomi gül gülistan, süt liman. Sen benim midemi doyuruyorsun ama aklımla alay ediyorsun, vicdanımı taciz ediyorsun kusura bakma orada yaşanmaz."

"Seçim ilk turda biter"

Seçimlerin ikinci turda biteceğini düşündüğünü söyleyen Hüseyin Çelik, şu şekilde konuştu: "Her iki tarafta da hak ettiği halde listelere girmeyen, hak etmediği halde listelerde yer alan adaylar var. Bu bugüne mahsus değil, geçmişte de var olan bir şey. Seçimin ilk turda biteceğinin kanaatinde değilim. Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun birbirine yakın oylar alacağını düşünüyorum.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Seçimi savaşla karıştırmayalım"

İkinci turda milletvekilliği konusunda ağırlık kimde ise o taraf seçimin galibi olacak ve diğer taraf kaybetmiş olmanın moral bozukluğu ile ikinci tura gitmiş olacak. Dolayısıyla birinci turdaki milletvekilliği seçimi ikinci turdaki cumhurbaşkanlığı seçimini büyük çapta belirtecektir. Seçimi savaş ile karıştırmayalım. Herkesin seçime sayılı günler kala baltalarını bileyerek beklemesi, bizim hala üçüncü bir dünya ülkesi olduğumuzu gösteriyor."