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AK Parti’li Eski Bakan Eroğlu Baba Ocağı Şuhut’ta hemşehrileri ile bayramlaştı

Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:09
AK Parti’li Eski Bakan Eroğlu Baba Ocağı Şuhut’ta hemşehrileri ile bayramlaştı

Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde hemşehrileri ile bayramlaştı. Bayramlaşma merasiminde konuşan Eroğulu, yaklaşan İstanbul seçimlerine değinerek, "Millet kimi seçerse o olur ama inadına Binali Yıldırım diyoruz" dedi.


Orman ve Su İşleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na bayramlaşma sırasında, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Anayasa Komisyon Başvekili AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Eroğlu, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, "Şuhut’u çiçek gibi bir hale getireceğiz. Tabi değerli kardeşler bu coğrafyamız dünyanın en kritik coğrafyası stratejik coğrafyası bunun için tüm dünyanın gözü burada. İstanbul seçimi oluyor, dış ülkelerde seçim oluyor biz ilgileniyor muyuz? veya Amerika da, Washington’da Newyork’ta bütün dünya İstanbul seçimi ile ilgileniyor. Millet kimi seçerse o olur ama inadına Binali Yıldırım diyoruz. Milli ve yerli şimdi bunun için tabi ben İstanbul’da çok şey yaptım. Arkadaşlar, Allah aşkına su yoktu kerbela gibiydi. Bir ara ben İstanbul Teknik Üniversitesinde kürsü başkanıydım. Türkiye’nin en genç kürsü başkanıydım Ana Bilim Dalı başkanıyken Tayyip bey dedi; İstanbul’un su sorununu hallet dediğinde muhtarları topladım. O zaman 800 muhtar vardı. muhtarları bir gün topladım. Muhtarlara isteklerini sorduğumda ne dediler biliyor musunuz? muhtarlar ’Ya ne olur haftada bir gün su gelsin ama geleceği saat belli olsun’ dedi. Haftada bir suya razı. Çünkü bütün evler bidon evdi. Köyler tamamen su ile dolardı masrafıyla bir hafta ona göre derdik. İstanbul’un göbeğinde Kadıköy’de, Erenköy’de. İstanbul’un borçları ödendiği için şuanda çok hevesleniyorlar. Arkasından çöp dağlar vardı bizim zamanımızda olsa adeta bizi uçururlar. Ekim başında vahşi çöp depolaması diye geçti patladı ve 37 vatandaş hayatını kaybetti. Haliç’in kokusundan geçilmezdi. İstanbul’dan gelen vatandaşlarımız var burada görüyorum. Haliç’e 2-3 kilometre kala ne yapardık arabanın içinden burnumuzu tıkardık yani. İstanbul böyleydi. Yabancı ülkeler kendi İstanbul konsolosluğundan çevre tazminatı diye İstanbul’da yaşamak zor diye tazminat verirlerdi. İşte böyle bir İstanbul’u biz kurtardık. Şimdi İstanbul o zaman 6 milyondu, şimdi 16 milyon. Şimdi suyu akıyor tertemiz havası temiz Haliç’i hiçbir canlı yaşamazken şimdi 49 türlü balık var maşallah’’ dedi.


Konuşmalar sonrası bayramlaşma merasimi, Eroğlu ve protokol üyeleri Şuhutlu vatandaşlarla bayramlaşarak, ayaküstü sohbet etti. Ayrıca Eroğlu tarafından minik çocuklara al yıldızlı simgeli tişört ve çikolata hediye edildi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:09
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