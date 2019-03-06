0553 313 94 23

AK Parti’li Elvan: Terörün kökünü kurutma noktasına geldik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, “Terörün kökünü kurutma noktasına geldik” dedi.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:35
AK Parti’li Elvan: Terörün kökünü kurutma noktasına geldik

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, “Terörün kökünü kurutma noktasına geldik” dedi.

 

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Tarsus Belediyesi hizmet bilgilendirme toplantısında konuşan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

 

Ana muhalefet liderinin terör örgütü YPG ile ilgili sözlerini hatırlatan Elvan, “Hayret gösteren bir ifadeyle ana muhalefet genel başkanı diyor ki; ‘YPG’mi Türkiye’ye saldıracakmış’ birçok partililerde YPG’nin terör örgütü olmadığını ifade ettiler. Şimdi sevgili kardeşlerim bir taraftan otuz yıldan kırk yıldan beri PKK terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Allah’a çok şükür ki biz, silah sanayinde kendimizi geliştirdik. İnsanlı ve insansız silahlı hava araçlarımızı ürettik, onlar tepelerinden çıktığı anda tepelerine biniyoruz. Terörün kökünü kurutma noktasına geldik değerli kardeşlerim. Bu birliğimizi beraberliğimizi eksik etmeyelim. Birlik ve beraberlik ruhu devam ettiği sürece Türkiye’nin önü çok daha parlak olacak. Kim ne yaparsa yapsın bu millet ne derse o olacak. Sandık ne derse o olacak. İşte görüyorsunuz birçok ülkeye müdahale etmeye çalışıyorlar. Bir taraftan demokrasi diyorlar, diğer taraftan o ülkelere demokrasi dışı müdahalelerde bulunmak istiyorlar. İşte Mısır bunun en güzel örneği. Darbeyle iktidara geliyorlar, Avrupa ve diğerleri hemen ardında koşuyor. Değerli kardeşlerim anlayalım artık bunları. Bunları görelim artık" dedi.

 

31 Mart akşamı bütün dünyaya karşı tek ses olma çağrısında bulunan Elvan, "Gelin 31 Mart akşamı sadece Türkiye’de değil, tüm dünyaya şu mesajı verelim, bizim birliğimizi ve bütünlüğümüzü asla bozamazsınız sandık ne derse o olur bu ülkede diyin. Bu kararlığı Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli gösterdi. Gelin bizlerde gösterelim" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:35
  1. Mersin
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası
    1. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    2. Cezayir seçimleri Arap Birliği..
    3. Binali Yıldırım Çamlık Millet..
    4. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    5. Emeklilere müjde! Ödemeler artırılıyor
    6. "Sigara bağımlıları tam bir esaret..
    7. Mantar deposundaki işçi akıma kapılıp,..
    8. "El-Aksa Televizyonu'nun terör..
    9. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    10. Berberde 306 parça tarihi eser ele..
    11. Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir..
    12. Şahin’in istihdam projelerine TSO’dan..
    13. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    14. Endonezya, İsrail'in Filistinlilere..
    15. Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük..
    16. Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    18. Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı
    19. BÜ öğrencisi Buse Tosun Dan Kolov’da..
    20. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr...
    21. Şenol Güneş'ten sürpriz karar
    22. DİKA’dan Nusaybin’e proje desteği
    23. "2. Doğu Marmara Tarım Fuarı"..
    24. Belediyeden kadınlara özel konser
    25. New York borsası karışık seyirle açıldı
    26. Nizipteki uyuşturucu operasyonunda 1..
    27. Bafralı kadınlar sordu, Başkan Kılıç..
    28. TBMM Başkanı Şentop Azerbaycan..
    29. Bahçeşehir Kolejiden Kahramanmaraş’ta..
    30. Kocaeli 2. Doğu Marmara Tarım Fuarı..
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    Soylu, telefonuna gelen fotoğrafı anlattı, sert tepki gösterdi! "Ulan sizin..."
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'