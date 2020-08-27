AK Partili Ekrem Çelebi’den yeniakit.com.tr’ye flaş açıklama: Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz bulacağız

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını cevaplandırdı.

“Çelebi’den Temel’e tepki: Büyük devletlerin küçük insanlarına cevap vermeye gerek yok”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun, doğalgaz bulmanın ‘marifet olmadığı’ yönündeki açıklamasına tepki gösteren AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, “Bu sözleri söyleyen bir siyasi partinin genel başkanına cevap vermeyi bile doğru bulmuyorum. İnsan çıkar önce devletine teşekkür eder… Büyük devletlerin tıpkı Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük insanları olur ama büyük devletlerin küçük insanlarına hiç cevap vermeye dahi gerek yoktur.” sözleriyle tepki gösterdi.

“30 Ağustos’la gurur duyuyoruz”

“30 Ağustos törenleri yasaklanıyor” şeklinde propaganda yapanlara da tepki gösteren AK Partili Ekrem Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda açıklamalarda bulundu. Sayın Kılıçdaroğlu keşke Malazgirt’e gelseydi ve oradaki alınan tedbirleri ve kısıtlamaları da yerinde görseydi. İddia edildiği gibi 30 Ağustos’la ilgili herhangi bir yasak söz konusu değildir. Bizler 30 Ağustos’la gurur duyuyoruz.”

“Yunanistan haçlı zihniyetini hortlatarak Türkiye’ye karşı kullanmaya çalışmıştır”

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin Mehmet Özmen’in yönelttiği soruyu da yanıtlayan AK Partili Ekrem Çelebi, şunları söyledi:

“Yunanistan kendi içinde büyük bir buhran yaşıyor. Yunanistan yakın bir zamanda mutlak suretle bir seçime gitmek zorunda kalacaktır. Yunanistan Avrupa’nın bir şımarık çocuğu olarak tarihten bu yana şımarıklık yapıyor. Yunanistan, haçlı zihniyetini tarih boyunca hortlarak bunu Türkiye’ye ve İslam dünyasına karşı kullanmaya çalışmıştır.”

“Doğu Akdeniz’de petrol ya da gaz kesinlikle bulacağız”

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’de yürüttüğü çalışmaların taviz verilmeden devam edeceğine dikkat çeken AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, “Doğu Akdeniz’de Allah’ın izniyle istediğimiz neticeyi alacağız ve doğalgaz ya da petrol bulacağız. Ben buna kesinlikle inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“Her ağzı olan konuşmamalı”

Türkiye’nin ekonomisi üzerinde algı operasyonu çekmek amacında olanlara karşı da tedbirlerin alınması gerektiğini belirten Ekrem Çelebi, sözlerini şöyle tamamladı:

“Avrupa’nın hiçbir ülkesinde devletin ekonomisini, devletin güvenliğini, devletin çıkarlarına zarar verici açıklamalarda bulunamazsınız. Böyle bir eylemde bulunduğunuz zaman gelirler ve ensenizden tutarak sizi sorguya çekerler. Bu konuda Türkiye’nin de bir yasal düzenleme yapması gerekir ve her ağzı olan konuşmamalıdır.”





