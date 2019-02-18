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AK Partili doktor başkan adayı, seçim çalışmalarında hastalara da yardımcı oluyor

Tıp alanında uzun süre çalışmalar yapan AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
AK Partili doktor başkan adayı, seçim çalışmalarında hastalara da yardımcı oluyor

Tıp alanında uzun süre çalışmalar yapan AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, sahada yürüttüğü yerel seçim çalışmalarında sokakta kendisine soru soran hastaları dinleyerek yol gösteriyor. Ulusoy, bu özelliği ile dikkat çekerken evde ziyaret ettiği hastalara da yardımcı oluyor.


31 Mart Yerel Seçimleri’ne bir buçuk aydan az bir süre vakit kala, adayların seçim çalışmaları devam ediyor. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy, seçim çalışmaları kapsamında sokak sokak esnafı ziyaret edip yoldan geçen vatandaşlarla da uzun süre sohbet etti. Tıp alanında uzun süre çalışmalar sergileyen Ulusoy, yakın dönemde Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi’nin başhekimliği görevinde bulunmasıyla vatandaşlar tarafından biliniyor. Ulusoy’u sokakta gören ve hastalığı bulunan vatandaşlar kendisine yol göstermesini, önerilerde bulunmasını istiyor. Doktor başkan adayının evde hasta ziyaretlerinde ve sokaklarda vatandaşlara tıbbi yönden destek olması ise dikkat çekti.


Gün boyu Ambarlı ve çevre mahallerde çalışmalar seçim çalışması yürüten Ulusoy, her akşam gelenekselleşen Söz Sizde programında vatandaşların sorunlarını dinledi. Program öncesi katılımcılar ile birer birer selamlaşan Ulusoy, yaptığı konuşmasında, “Ambarlı ile ilgili inşallah çok güzel hayallerimiz projelerimiz var. Ambarlı merkez, Ambarlı, Avcılar’ın ilk kurulduğu yer. Ambarlı o yüzden değerli. Ambarlı o yüzden kıymetli. Kültüre çok meraklıyım kadim kültürüme, kadim medeniyetime sevdalıyım. Biz Avcılar’a sevdalıyız, sevdamız Avcılar, Avcılar Sevdamız diyoruz büyük bir azim ile büyük bir gayret ile çalışmaya devam ediyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Tevazu, samimiyet ve gayret dedik. Önce millet, önce memleket dedi Cumhurbaşkanımız. Memleket işi gönül, belediyecilik işi de gönül işi. Gönlü olmayan işte bu hale getirir. Avcılar’ı ne hale getirdiler. Derdi olmayan bu hale getirir. Bize yazık, yazık ettiler. Niye böyle yaptılar çünkü Avcılar diye bir dertleri olmadı. Avcılar diye bir hedefleri olmadı. Avcılar’ı muazzam bir seviyeye çıkaralım muhteşem bir kent yapalım diye bir dertleri olmadı” dedi.


Başkan Ulusoy, konuşması sonrasında kendisine sorulan soruları cevapladı, önerileri not aldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:00
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