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Siyaset

AK Parti’li Doğru: "Üreticilerimize desteğimiz artarak devam edecek"

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti’nin hep çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, "Üreticilerimize desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:37:13 -
AK Parti’li Doğru: "Üreticilerimize desteğimiz artarak devam edecek"

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti’nin hep çiftçilerin yanında olduğunu belirterek, "Üreticilerimize desteğimiz artarak devam edecek" dedi.


Milletvekili Doğru, Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Savaş Öztürk’ü ziyaret ettikten sonra Kıvrıklı, Gümürdülü, Tatlıkuyu, Soysalı, Sağkaya ve Tumlu mahallelerinde rüzgardan zarar gören tarım alanlarını yerinde inceledi.


AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül’ün de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Doğru, AK Parti’nin iktidara geldiği günden bu yana çifçilerin yanında olduğunu belirterek, "Üreticilerimize desteğimiz artarak devam edecek. Yaşanan doğal afetle ilgili zarar gören çiftçilerimize çok geçmiş olsun" dedi.

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