AK Partili Darende Belediye Başkanı İsa Özkan görevden uzaklaştırıldı
AK Partili Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, aldığı hapis cezasından dolayı mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı.
Malatya'nın Darende Belediye Başkanlığı görevinde bulunan AK Partili İsa Özkan hakkında, yine belediye başkanlığı yaptığı 2011 yılında meydana gelen bir yangınla ilgili suçlamalar üzerine dava açıldı ve mahkemenin verdiği 7 ay 15 gün hapis cezası kararı Yargıtay tarafından onaylandı.
Görevden uzaklaştırıldı
Darende Haber'in haberine göre; bu karar üzerine Malatya Valiliği, Darende Kaymakamlığı’na bir yazı göndererek, görevden uzaklaştırılan İsa Özkan'ın yerine İlçe Belediye Meclisi’nin başkan vekilini seçmesini istedi.