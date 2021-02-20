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Gündem AK Partili Darende Belediye Başkanı İsa Özkan görevden uzaklaştırıldı
Gündem

AK Partili Darende Belediye Başkanı İsa Özkan görevden uzaklaştırıldı

AK Partili Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, aldığı hapis cezasından dolayı mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-20 15:32:00 -
AK Partili Darende Belediye Başkanı İsa Özkan görevden uzaklaştırıldı

Malatya'nın Darende Belediye Başkanlığı görevinde bulunan AK Partili İsa Özkan hakkında, yine belediye başkanlığı yaptığı 2011 yılında meydana gelen bir yangınla ilgili suçlamalar üzerine dava açıldı ve mahkemenin verdiği 7 ay 15 gün hapis cezası kararı Yargıtay tarafından onaylandı.

Görevden uzaklaştırıldı

Darende Haber'in haberine göre; bu karar üzerine Malatya Valiliği, Darende Kaymakamlığı’na bir yazı göndererek, görevden uzaklaştırılan İsa Özkan'ın yerine İlçe Belediye Meclisi’nin başkan vekilini seçmesini istedi. 

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