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Aktüel AK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in eşinin paylaşımına tepki:
Aktüel

AK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in eşinin paylaşımına tepki:

"Peygamber Efendimize hakaret eden paçavrayı şeref madalyası gibi paylaşmanız milletimizin değerlerine nasıl yabancı olduğunuzu göstermektedir"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 21:17:49 -
AK Parti'li Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'in eşinin paylaşımına tepki:

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in sosyal medya hesabından Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri yayınlayan Fransız Charlie Hebdo dergisi kapağının yer aldığı paylaşımda bulunmasına tepki gösterdi.

Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Neptün Soyer'in Charlie Hebdo Dergisi kapağıyla çektiği fotoğrafın bulunduğu Instagram hesabı paylaşımına dikkati çekerek, "Peygamber Efendimize hakaret eden paçavrayı şeref madalyası gibi paylaşmanız milletimizin değerlerine nasıl yabancı olduğunuzu göstermektedir. 1000 yıldır Müslüman olan bir şehrin başkanının eşi olmak sorumlu davranmayı gerektirir. Yaptığınız seviyesizce ve düşmancadır. Çok yazık!" ifadelerini kullandı.


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