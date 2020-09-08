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Gündem AK Partili Çelebi'den Mütercimler'e tepki: Psikolojik tedavi görmeli
Gündem

AK Partili Çelebi'den Mütercimler'e tepki: Psikolojik tedavi görmeli

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. İmam hatipler hakkında küstah sözler sarfeden Erol Mütercimler'e tepki gösteren Çelebi, "Bu şahsın psikolojik tedaviye ihtiyacı var." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 22:05:00 - 2020-09-08 23:39:01
AK Partili Çelebi'den Mütercimler'e tepki: Psikolojik tedavi görmeli

MEHMET ÖZMEN / ANKARA 

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Türkiye ve dünya gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

"Bu şahsın psikolojik tedaviye ihtiyacı var"

Katıldığı bir televizyon programında imam hatip okulları ve mezunları hakkında saygısızca ifadeler kullanan Erol Mütercimler'e sert tepki gösteren AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, "Adını dahi anmak istemediğim bu şahsın psikolojik tedaviye ihtiyacı var." şeklinde konuştu. 

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