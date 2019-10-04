AK Partili Celalettin Güvenç'ten çok sert sözler: Bazı tetikçiler FETÖ'cü olduğumu söylemiş...

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalattin Güvenç, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Bu tür iddiaların bazı tetikçiler aracılığıyla servis edildiğini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi. "Değerli hemşehrilerim; Kahraman şehrimizdeki tetikçi Şanlıurfa'daki malum bazı tetikçilerin servisi ile FETÖ'cü olduğumu yazmış. Reklamı olmasın diye buraya almadım. Evet tekrar ediyorum hodri meydan: İddiaların hepsi soruşturuldu hemde yargıtay başsavcılıgı nezdinde. Benim haberim olmadan takipsizlik kararı verdiler.

'Bu kuyruk acısı neden'

Sizlerdeki bu kuyruk acısı neden...Kim ya da kimler adına bu kadar Celalettin Güvençle uğraşıyorsunuz... Hırsızlıkları ugursuzlukları neden yazamıyorsunuz... Halkta karşılıgı olmayan bitmiş tükenmiş sözüm ona insanları tekrar ayağa kaldıracağınızı mı düşünüyorsunuz...

'Zavallı tetikçiler'

Zavallı tetikçilerle işim yok. Perde arkasındaki alçak ruhlular da şunu bilsinler ki: Sizin sorununuz bizzat kendi karakteriniz. Bilin ki bu milletten daha çok Celalettin Güvençler çıkar.

'Uzlaşma teklif ettiler'

Degerli kardeşlerim şu iki anektodu da sizlerle paylaşarak bitireyim. Şanlıurfa'da dönemin güçlülerinden biri bana seni ‘bunlarla’ uzlaştırırım Türkiye çapında piarını yaparız dedi. Hayır dedim. Gene o dönem AK Parti genel sekreteri olan Abdulhamit Gül biraz bunlarla uzlaşssan dedi. Ben de bu işlerin devlete maliyeti var yapamam Dedim. Konuştuk haklısın dedi... Çok açık söylüyorum şu an sade bir milletvekiliyim ve halkıma hizmet etmeye çalışıyor herkesin bildiği gibisiyasi çatışma ve mücadeleye girmemeye çalışıyorum.

'Sorun çukur karakteriniz'

Onun için tetikçilerinizle üstüme gelmeyin. Yanlışlarınızı düşünün...Sorununuz ben degilim çukur karakterinizdir onun üzerinde çalışın... Değerli dostlar bazı art niyetliler twetim üzerine; Sn Abdulhamit Güle, Fetö'cülerlemi anlaş dedi şeklinde sataşmışlar. Bu ve benzeri çamurlar sn bakana yapışmaz. Sn bakanla görüşmede asla fetö konusu geçmedi.Söyledigi çok şikayet geliyor sen belediye başkanısın bir orta yol uzlaşma buldan dedi.Bunun zor oldugunu söylediğimde haklısın dedi.. Sn Abdulhamit Gülün fetöyle de hırsız uğursuzlarla işinin olmadıgını herkes bilir...