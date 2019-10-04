0553 313 94 23

AK Partili Celalettin Güvenç'ten çok sert sözler: Bazı tetikçiler FETÖ'cü olduğumu söylemiş...

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, sosyal medya hesabından "Kahraman şehrimizdeki tetikçi Şanlıurfa'daki malum bazı tetikçilerin servisi ile FETÖ'cü olduğumu yazmış. Reklamı olmasın diye buraya almadım. Evet tekrar ediyorum hodri meydan" dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 15:39
AK Partili Celalettin Güvenç'ten çok sert sözler: Bazı tetikçiler FETÖ'cü olduğumu söylemiş...

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalattin Güvenç, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Bu tür iddiaların bazı tetikçiler aracılığıyla servis edildiğini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi. "Değerli hemşehrilerim; Kahraman şehrimizdeki tetikçi Şanlıurfa'daki malum bazı tetikçilerin servisi ile FETÖ'cü olduğumu yazmış. Reklamı olmasın diye buraya almadım. Evet tekrar ediyorum hodri meydan: İddiaların hepsi soruşturuldu hemde yargıtay başsavcılıgı nezdinde. Benim haberim olmadan takipsizlik kararı verdiler.

'Bu kuyruk acısı neden'

Sizlerdeki bu kuyruk acısı neden...Kim ya da kimler adına bu kadar Celalettin Güvençle uğraşıyorsunuz... Hırsızlıkları ugursuzlukları neden yazamıyorsunuz... Halkta karşılıgı olmayan bitmiş tükenmiş sözüm ona insanları tekrar ayağa kaldıracağınızı mı düşünüyorsunuz...

'Zavallı tetikçiler'

Zavallı tetikçilerle işim yok. Perde arkasındaki alçak ruhlular da şunu bilsinler ki: Sizin sorununuz bizzat kendi karakteriniz. Bilin ki bu milletten daha çok Celalettin Güvençler çıkar.

'Uzlaşma teklif ettiler'

Degerli kardeşlerim şu iki anektodu da sizlerle paylaşarak bitireyim. Şanlıurfa'da dönemin güçlülerinden biri bana seni ‘bunlarla’ uzlaştırırım Türkiye çapında piarını yaparız dedi. Hayır dedim. Gene o dönem AK Parti genel sekreteri olan Abdulhamit Gül biraz bunlarla uzlaşssan dedi. Ben de bu işlerin devlete maliyeti var yapamam Dedim. Konuştuk haklısın dedi... Çok açık söylüyorum şu an sade bir milletvekiliyim ve halkıma hizmet etmeye çalışıyor herkesin bildiği gibisiyasi çatışma ve mücadeleye girmemeye çalışıyorum.

'Sorun çukur karakteriniz'

Onun için tetikçilerinizle üstüme gelmeyin. Yanlışlarınızı düşünün...Sorununuz ben degilim çukur karakterinizdir onun üzerinde çalışın... Değerli dostlar bazı art niyetliler twetim üzerine; Sn Abdulhamit Güle, Fetö'cülerlemi anlaş dedi şeklinde sataşmışlar. Bu ve benzeri çamurlar sn bakana yapışmaz. Sn bakanla görüşmede asla fetö konusu geçmedi.Söyledigi çok şikayet geliyor sen belediye başkanısın bir orta yol uzlaşma buldan dedi.Bunun zor oldugunu söylediğimde haklısın dedi.. Sn Abdulhamit Gülün fetöyle de hırsız uğursuzlarla işinin olmadıgını herkes bilir...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 15:39
  1. Şanlıurfa
  2. Kahramanmaraş
  3. TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eskişehir'de korkutan yangın! Sanayi sitesi alev alev yandı
    1. Eskişehir'de korkutan yangın! Sanayi..
    2. Suriye'de milli ordu kuruluyor
    3. Erdoğan Cumhurbaşkanlığı..
    4. 'Kimse kusura bakmasın' diyen Bakan..
    5. EYT’den kimler nasıl yararlanacak?
    6. Muğla merkezli 3 ilde uyuşturucu..
    7. Bahçeli'den dikkat çeken açıklama!
    8. Haşim Kılıç'tan Ali Babacan'ın..
    9. Evlat edinme şartları neler? Evlat..
    10. Dünyayı şoke eden itiraf: Kendi..
    11. AK Parti’den "süresiz nafaka", "erken..
    12. Osmanlı dönemi camilerden tarihi eser..
    13. AK Partili Celalettin Güvenç'ten çok..
    14. Gaziantep'te hırsızlık operasyonu: 2..
    15. İngilizler Luyindama için kampanya..
    16. Osmaniye'de anonslu terör operasyonu!
    17. Dünyada sadece 2 ülkede var! Rusya..
    18. Kılıçdaroğlu yine haktan hukuktan dem..
    19. Malatya'da "tombala" operasyonu: 38..
    20. İBB kariyer iş ilanları güncel İBB iş..
    21. AK Partili isim doğruladı! Başkan..
    22. İzmir'de vapur seferleri iptal edildi
    23. İzmir'de vapur seferleri durduruldu
    24. Şehitlere küfür eden şahıs gözaltına..
    25. Yavuz gemisi 7 Ekim'de Akdeniz'de..
    26. Sırrı Süreyya Önder cezaevinden..
    27. Hatay'da orman yangını! 1 hektar alan..
    28. Nagehan Alçı hakkında suç duyurusu!
    29. Afrika'nın en yaşlı kaplumbağası öldü
    30. Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı!
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Milletvekilinin evinde intihar etmişti! Nadira Kadirova'nın yazışmaları ortaya çıktı
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    Millet İttifakı'nı ayakta tutamayan Kılıçdaroğlu, MİT'i hedef aldı!
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    CHP ve İYİ Parti ittifakı dağılıyor! TBMM'de dikkat çeken detay
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Volkswagen'in ardından bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıracak sözler...

    Günün Karikatürü

    4 Ekim 2019
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Markalar Antalya’da buluşacak
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek
    Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına Türkiye’den destek