AK Partili Çalık, trafik kazası geçiren çocuğu böyle sakinleştirdi

Alınan bilgiye göre, partisinin düzenlediği program kapsamında kentte ziyaretlerini sürdüren Çalık, Fahri Kayahan Caddesi'nden geçerken bir otomobil ve bisikletin karıştığı trafik kazasına rastladı.

Çalık, kazanın etkisiyle bisikletten yere düşerek, hafif yaralanan Berkay Sarıkaya ile bir süre konuşarak, sakinleştirmeye çalıştı.

Yerde oturan gence su veren ve yüzünü yıkayan Çalık, daha sonra Sarıkaya'nın annesiyle telefonda konuşarak, şunları kaydetti:

"Merak etmeyin, durumu iyi, yoldan geçerken bir kaza geçirmiş. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi aciline gönderiyoruz. Hiçbir problemi yok, sadece kontrol amaçlı gönderiyoruz."

Sarıkaya, olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırmasına kaldırıldı.

Öte yandan, Sarıkaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.