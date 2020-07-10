AK Parti'li Çakır: "Bugün Ayasofya özgürlüğüne kavuşmuştur"

TBMM (AA) - AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, "Bugün Ayasofya, madden ve fiziken özgürlüğüne kavuşmuş, gereken olmuş, bir hak yerini bulmuştur. Zincirler kırıldı ve Ayasofya açıldı." dedi.

Çakır, partisinin Bursa milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ve Müfit Aydın, Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı'nı değerlendirdi.

"Aklım ermeye başladığı gün dilimizde, 'Zincirler kırılsın Ayasofya açılsın'... Bir temenni, taşkınlık içermeyen içimizi kemiren bir öfke, bir dua, her mitingde, her fetih gününde bıkmadan usanmadan haykırdık bekledik. Bazen umutlandık, bazen hayal kırıklığına uğradık ama gizli tutsak da gönlümüzde hüzünlü bir umudu yeşerttik, büyüttük." ifadesini kullanan Çakır, asırlardan beri süregelen bir duruşun, bir sembolün gün yüzüne çıkacağı güne umut taşıdıklarını söyledi.

"Bugün o gün ve bugün secde ve dua makamındayız. Elhamdülillah." diyen Çakır, şunları kaydetti:

"Bugün Ayasofya, madden ve fiziken özgürlüğüne kavuşmuş, gereken olmuş, bir hak yerini bulmuştur. Zincirler kırıldı ve Ayasofya açıldı. Bu bir davaydı dava omuzlar üzerinde yükseldi, yükseldi. Gidenler gelenlere aynı zamanda sabrı, vefayı, azmi, hakkın yerini er geç bulacağını gösteren eğitimi, 86 yıl süren bir sabır diploması verdi. Bu süreçte gençliğinden bugüne bu davaya omuz veren başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına, bu uğurda gönlünü buraya bağlayarak vefat eden bütün büyüklerimize teşekkürü bir borç biliyoruz."



