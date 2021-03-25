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Gündem AK Partili Bülent Turan'ın Prof. Boynukalın'a yönelik mesajı bakın kimlere malzeme oldu!
Gündem

AK Partili Bülent Turan'ın Prof. Boynukalın'a yönelik mesajı bakın kimlere malzeme oldu!

KRT canlı yayınına katılan Sözcü yazarı İsmail Saymaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ı uyardığı twitter mesajını referans alarak, Prof. Boynukalın'ın Said Nursi Hazretleri'ni anmasını eleştirdi. Satır aralarında Bediüzzaman Hazretleri'ne de dil uzatan Saymaz, işine gelince de AK Partili Turan'a övgüler dizdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 21:34:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, KRT canlı yayınında Gürkan Hacır'a konuk oldu. Prof. Dr. Mehmet Boynukalın üzerinden Said Nursi Hazretleri'ni hedef alan İsmail Saymaz, Prof. Boynukalın'ın Bediüzzaman Hazretleri'ne ilişkin mesajını şöyle değerlendirdi:

Yüz bulup, Said Nursi Hazretleri'ne de dil uzatıyorlar

"Said Nursi'nin kitaplarını Diyanet basıyor. Said Nursi'nin bulunduğu köyün ismi de değiştirildi. Dolayısıyla AK Parti tarafında Said Nursi'ye hürmet ilk kez gösteriliyor değil. Bundan çokça bulabilir. Burada ilginç olanı Mehmet Boynukalın'ın paylaştığı tweet mesajları AK Parti'de eleştirildiği halde devam ediyor. Bülent Turan dedi ki 'Bu paylaştığınız tweet mesajları siyasete zarar veriyor' "

'Bu arada Mehmet Akif ile ilgili bir şey de paylaşmış'

Sözlerine AK Partili isimleri kışkırtma çabasıyla devam eden Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bülent Turan AK Parti'deki A Takımı içinde. Erdoğan'a doğrudan bağlı olanlardan. Grup olarak bağlananlar var, o birey olarak bağlananlardan. Yani sayın Bülent Turan demiş ki 'Artık tweet atma. Mümkünse hesabı kapat. Namazını kıldır' Ben öyle anlıyorum. Turan'ın uyarısından sonra sayın Boynukalın bu arada Mehmet Akif ile ilgili birşey de atmış da ardından Said Nursi ile ilgili bir tweet daha atıyor. Demek ki Mehmet Boynukalın ne bundan önce attığı tweetlerle ilgili bir endişeye sahip ne de kendisini bundan sonra böyle bir tweet atmaması yönünde baskı altında hissediyor."

'Ne söyledikleri onu alakadar etmiyor'

"Siyasilerin attığı tweetler de onu çok alakadar etmiyor. Nasıl etsin? Bülent Turan linç edildi. Özlem Zengin'in Boynukalın'ı eleştirdiği günden beri sesi çıkmıyor. Hadi Özışık linç edildi. Ben Mehmet Boynukalın'ın görevinden alınacağını düşünmüyorum. Çünkü hiçbir siyasinin mesajından etkilenmeden yoluna devam ediyor. Paralel Diyanet İşleri Başkanı."

'Dokunan yanıyor'

Stüdyoda bulunanlar fitne çabalarına şöyle devam etti: "Sahipsiz kalıyorlar. Dokunan yanıyor."

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Bu fitnecilere kim dur diyecek? Prof. Boynukalın, Said Nursi Hazretleri'ni andığı için de hedef alındı!

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Yorumlar

Ibrahim Alkılıç

Ha Maaşallah, işte böyle. Hocalara dokunan yanıyor, herkes kendine dikkat etsin. Bize bugünleri gösteren Rabbime sonsuz şükürler, Reisimiz Tayyip Beye Sonsuz Teşekkürler.
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Putsavar

turan da bizim Ayasofyada. Ilginc olan boynukalin neden nursiyi akifi aniyorda Abdülhamidi anmiyor? Iki muhalifi aniyor ama Koca hakani anmiyor.
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