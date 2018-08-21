0553 313 94 23

AK Partili Bülent Turan'dan bayram mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk bağlarının pekiştiği, ortak değerlerimizin hatırlandığı Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

21 Ağustos 2018 Salı 09:35
AK Partili Bülent Turan'dan bayram mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk bağlarının pekiştiği, ortak değerlerimizin hatırlandığı Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." dedi.

Turan, bayram namazını Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Halil Özer ve vatandaşlar ile tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bayramda namaz için farklı bir ilçeyi tercih ettiklerini söyledi.

Turan, bir bayramı daha barış içinde kutlamanın heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: 

"Tüm milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Rabbimiz bizlere eş, dost, akraba, ihtiyaç sahiplerini unutmamamızı emrediyor. Bizler namazımızı kıldık. Aile büyüklerimizin yanına gitmeden önce esnafımızı ve mahalle sakinlerini ziyaret edeceğiz. Birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı, dostluk bağlarının pekiştiği, ortak değerlerimizin hatırlandığı Kurban Bayramı'mız mübarek olsun." diye konuştu.

Grup Başkanvekili Turan, Çanakkale il merkezi ve ilçelerdeki bayramlaşma programlarına katılacağını sözlerine ekledi

 
Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 09:35
  1. Çanakkale
  2. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'den Kurban Bayramı mesajı
    1. ABD'den Kurban Bayramı mesajı
    2. Kanal İstanbul’da ilk ihale sonbaharda
    3. Feghouli için Galatasaray'a astronomik..
    4. Bağdat Caddesi patates tarlası gibi
    5. Ümmet Mescid-i Aksa'ya akın etti
    6. Vicdansızlığın böylesi... 3 yaşındaki..
    7. Piyasaya yabancı morali
    8. Dünyaya savaş açan Trump'ınfişini..
    9. TOKİ’den yatırımcıya fırsat
    10. Acemi kasaplar hastanelere akın etti
    11. Konutta kampanya bayramı başlıyor
    12. Bakanlıktan İP'li Özdağ'ın iddialarına..
    13. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı..
    14. Bazıları rahatsız olmaya devam edecek
    15. İslam alemi Kurban Bayramı’nın..
    16. Talep patladı! Tarife fren tutmadı
    17. O ülkede domuz sayısı insan nüfusunu..
    18. Kur fırsatçıları sahnede
    19. Başkan Erdoğan askerlerle bayramlaştı
    20. “Bayram eğlenme günü değil, ibadet..
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı
    Kabe'nin örtüsü fırtına sebebiyle açıldı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin
    AK Parti yerel seçim tarihini açıkladı!
    AK Parti yerel seçim tarihini açıkladı!