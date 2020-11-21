AK Partili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu kime sahip çıktı ki...

Meclis’te gazetecilere değerlendirmede bulunan Turan, şunları dile getirdi: “Hakaret, tehdit, küfür, kötü söz kimden gelirse, kime karşı yapılırsa bu yanlıştır, doğru değildir. Hukuk çerçevesinde gereği yapılır, yapılmalıdır. Şimdiye kadar siz Sayın Erdoğan’a ve Bahçeli’ye başka kişilerin hakaretinden veya tehdidinden, Kılıçdaroğlu’nun bir cümle rahatsız olduğunu duydunuz mu? Bu konuda bir cümle tavrını, ilkesini gördünüz mü? Bunların siyasi hayatları, ilkesizlik üzerine kurulmuş. Anayasa çalışmalarında yakalanmaktan kaynaklı bir endişe ve korkuları var. Bu yüzden diye düşünüyorum.”