  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Numan Kurtulmuş'tan tepki: Türkiye buna müsaade etmez

Koronavirüs verileri açıklandı! 115 milyon doz aşı, 25 bine yakın vaka: Bakan Koca üstüne basa basa uyardı

Elon Musk'tan yeni müdahale sinyali! Kripto paraların yükseleceği fiyatları paylaştı

Sel felaketini yaşayan Bozkurt'ta endişelendiren görüntü! Yeniden sular altında

Alkollü kutlamanın hesabını veremeyen Durakoğlu, 2 No'lu Baro'ya ömür biçti!

Değişiklik yapılamasını istedi: "Gelir vergileri düşürülsün" çağrısı!

Diyanet'ten 'Baby Shower' eleştirisi: Güya mevlit dinleyince helal oluyor

Utanmaz fondaş medyadan, "camide protokol yolu" yalanı! İşte gerçek

Heyecanlandıran görüntüler! Türkiye hedef uçak "Şimşek"i füzeye dönüştürdü

Skandal görüntüler sosyal medyaya düştü! İYİ Partili görevliler ile partililer arasında arbede
Ekonomi AK Parti'li Birinci'den olay dolar yorumu: Bazı siyasetçilerin Ankara’da dolaşırken….
Ekonomi

AK Parti'li Birinci'den olay dolar yorumu: Bazı siyasetçilerin Ankara’da dolaşırken….

Katıldığı canlı yayında dolar ne olacak? Sorusunu cevaplayan AK Parti MKYK üyesi Hukukçu Mücahit Birinci, doların ihracatla düşeceğini belirterek, dolar üzerinden algı operasyonu çeken muhalefete de sert bir tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 03:20:00 -

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu programda ekonomik durum ele alındı. AK Parti MKYK üyesi Hukukçu Mücahit Birinci, dolar kurunun geriye doğru gideceğini söyleyerek muhalefetin vatandaşların arasına çıkınca tepki çektiğini iddia etti.

Mücahit Birinci'nin açıklamaları şöyle:

Şimdi günlük 1,5 milyar dolar ihracat yapılınca ne oluyor? Türkiye'ye döviz giriyor sürekli dövizin bolluğunda dolar geriye düşecektir. Dolayısıyla ihracat önemlidir. Aylık 20 milyar dolar ihracat sene sonuna kadar devam ederse ki öyle gözüküyor. Bu dolar bolluğuna neden olacak ve kura etki edecektir. Vatandaşlarımız bu süreci muhalefet partileri gibi değerlendirmiyor. Şöyle değerlendirmeleri var. Koronavirüsün ekonomiye yansımasını vatandaşımız hissediyor. Vatandaşların menfaati için hareket etmek gerekir. Muhalefet bunu yapmıyor. Biz vatandaşlardan aldığımız itirazı iletiyoruz. Bize sıkıntıları çok net iletiyorlar ama bizim 20 senedir yumurta küfesi sırtımızda memleketi idare ediyoruz. Bize itirazlar geliyor ancak bazı siyasetçiler Ankara sokaklarında dolaşınca inanılmaz tepkiler aldıklarını görüyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Suudi Arabistan'ın Türkiye kararı bekleniyor
Dünya

Suudi Arabistan'ın Türkiye kararı bekleniyor

Türkiye'deki hac ve umre organizasyonu yapan şirketler, Suudi Arabistan'ın yeni kararını merakla bekliyor.
Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü
Dünya

Elon Musk’a büyük şok! Şifresi resmen çözüldü

Hollanda Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Tesla’nın yakından korunan sürüş verilerinin şifresinin çözüldüğü bildirildi...
139 yıllık gizem… Mahmut Tanal ‘kökü dışarıda’ kulübün üyesi çıktı!
Siyaset

139 yıllık gizem… Mahmut Tanal ‘kökü dışarıda’ kulübün üyesi çıktı!

CHP’li Mahmut Tanal’ın medyada çıkan bazı haberlerde adı ‘masonik yapılanma’ olarak sıkça anılan, kökü dışarıda olan ve İngilizler tarafında..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay