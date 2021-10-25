AK Parti'li Birinci'den olay dolar yorumu: Bazı siyasetçilerin Ankara’da dolaşırken….

Habertürk'te Kübra Par'ın sunduğu programda ekonomik durum ele alındı. AK Parti MKYK üyesi Hukukçu Mücahit Birinci, dolar kurunun geriye doğru gideceğini söyleyerek muhalefetin vatandaşların arasına çıkınca tepki çektiğini iddia etti.

Mücahit Birinci'nin açıklamaları şöyle:

Şimdi günlük 1,5 milyar dolar ihracat yapılınca ne oluyor? Türkiye'ye döviz giriyor sürekli dövizin bolluğunda dolar geriye düşecektir. Dolayısıyla ihracat önemlidir. Aylık 20 milyar dolar ihracat sene sonuna kadar devam ederse ki öyle gözüküyor. Bu dolar bolluğuna neden olacak ve kura etki edecektir. Vatandaşlarımız bu süreci muhalefet partileri gibi değerlendirmiyor. Şöyle değerlendirmeleri var. Koronavirüsün ekonomiye yansımasını vatandaşımız hissediyor. Vatandaşların menfaati için hareket etmek gerekir. Muhalefet bunu yapmıyor. Biz vatandaşlardan aldığımız itirazı iletiyoruz. Bize sıkıntıları çok net iletiyorlar ama bizim 20 senedir yumurta küfesi sırtımızda memleketi idare ediyoruz. Bize itirazlar geliyor ancak bazı siyasetçiler Ankara sokaklarında dolaşınca inanılmaz tepkiler aldıklarını görüyorum.