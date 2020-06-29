AK Partili belediyeler şov değil hizmet yaptı

Mustafa Durmaz İstanbul

Dünya genelinde 10 milyon insanın hastalığa yakalandığı, 500 bin kişinin can verdiği koronovirüs salgını karşısında tedbiri elden bırakmayan AK Parti Hükümeti, yerel yönetimlerde de milletin gönlünü kazandı. CHP’li belediyeler salgın sürecinde bile şov peşinde koşarken, AK Partili belediyeler, maske ve hijyen malzemelerini vatandaşın kapısına kadar götürürdü. AK Partili belediyeler, koronavirüs salgınına karşı büyük bir mücadele verirken, iktidar hayali güden CHP’li belediyeler yine sınıfta kaldı.

-Sessiz seferberliğe imza atan AK Partili belediyeler, ürettirdiği 82 milyon 306 bin 308 maskeyi mahalle mahalle dağıttı.

Hükümetin önüne taş koydular

CHP’li belediyeler yolsuzluk ve zimmet skandalıyla çalkalanırken, AK Partili belediyeler, 51 milyon 397 bin 778 adet maske üretti. Sessiz seferberliğe imza atan AK Partili belediyeler, “Vatandaş virüsten korunsun” diyerek 82 milyon 306 bin 308 tane maskeyi mahalle mahalle dağıttı. CHP’liler bir yardım kolisini 8 kişilik heyetle dağıtırken, AK Partili belediyeler, “İhtiyaç sahipleri yokluk çekmesin” 5 milyon 556 bin 325 bin gıda kolisini adreslere teslim etti. CHP, süreç boyunca hükümetin önüne taş koymak için her türlü oyunu çevirirken, “Milletin sağlığını korumak esastır” şiarı ile hareket eden AK Partili belediyeler, 11 milyon 694 bin 747 kolonya ve el dezenfektanı vatandaşın evine bıraktı.

-AK Parti’nin yardımlarını karalayan CHP ise, dağıttığı kolilerle fotoğraf çektirerek yardımları şov malzemesine çevirdi.

Hastane yapmadılar

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, milletin şifa bulması için yapılan şehir hastanesi yolunu yapmadı. Tepkilere aldırış etmeyen İmamoğlu, hastanenin güzergahında bulunan Başakşehir-Kayaşehir metro hattının inşaatını da yapmadı. Salgının en yoğun günlerinde otobüsler garaja çekildi, metro vagonları düşürüldü, hatlar iptal edildi. Vatandaşlar balık istifi halinde toplu ulaşımı kullanmak zorunda kaldı. CHP’nin yönetiminde olan Yalova’da ise belediye başkanı yolsuzluk ve rüşvet suçundan görevinden alındı. Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman başta olmak üzere 18 kişi tutuklandı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in yönetimine bağlı İZSU, vatandaşa 3 aylık su faturası gönderdi. Vatandaşın tepkilerine kulak tıkayan CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer skandal özerklik küstahlığında bulundu.