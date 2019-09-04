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AK Partili belediye başkanları Bursa’da toplanıyor

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları’nın dördüncüsü 6-8 Eylül tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:09
AK Partili belediye başkanları Bursa’da toplanıyor

AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantıları’nın dördüncüsü 6-8 Eylül tarihleri arasında Bursa’da gerçekleştirilecek.


AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak olmak üzere 14 şehirden 135 belediye başkanı katılacak. Ayrıca bölge toplantısına il genel meclis başkanları, büyükşehir belediyesi başkan vekilleri, il başkanları, il yerel yönetimler başkanları, il kadın ve gençlik kolları yerel yönetimler başkanları da katılım sağlayacak. Bölge toplantısının ilk gününde önceki dönemlerde başarılı belediye başkanları bilgi ve tecrübelerini, yeni belediye başkanlarıyla paylaşacak. Toplantının ikinci gününde ise basına açık bölümde protokol konuşmaları yapılacak. Ardından belediye başkanlarına liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, kaynak geliştirme, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlar tarafından eğitimler verilecek. Bölge toplantısının son gününde ise şehirlerin kendine has sorunlarının ivedilikle çözülmesi için ilgili bakanlıkların bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların genel müdürleri geniş katılımlı istişare toplantısında bir araya gelecek.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:09
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