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AK Partili Belediye Başkanı ve vali istifa etti!

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve bürokratlar bugün saat 17.00’ye kadar istifa edecek.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:06
AK Partili Belediye Başkanı ve vali istifa etti!

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve bürokratlar görevlerinden istifa etmeye başladı.

BURDUR VALİSİ İSTİFA ETTİ

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Dün akşam görevinden istifa eden Yılmaz, bugün AK Parti Manisa Milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi. 

Öte yandan Vali Yılmaz’ın bugün saat 16.00'da valilikte düzenlenecek olan uğurlama töreninin ardından Burdur’dan ayrılması bekleniyor. 

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı. 

KAYSERİ AK PARTİ İL BAŞKANI

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adaylığı için partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Kayseri’de AK Parti teşkilatından uzun yıllar görev alan, son olarak İl Başkanlığı yapan Hüseyin Cahit Özden, 24 Haziran’da yapılacak seçimde 27’nci dönem milletvekili olabilmek için partisinde istifa ederek milletvekili aday adayı oldu. 

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 12:06
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  4. Burdur
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