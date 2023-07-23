AK Partili Belediye Başkanı hayatını kaybetti

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti'den Ladik Belediye Başkanı seçilen Nurhan Yapıcı Özel (55), bir süredir Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göğüs kanseri tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede kalp krizi geçiren Başkan Özel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Özel'in ölüm haberi sevdiklerini ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Başkan Özel'in cenazesi yarın Ladik ilçesinde toprağa verilecek.

Nurhan Yapıcı Özel kimdir?

1966 yılında Ladik'te doğdu. İlköğrenimini Akdağ İlkokulu'nda, ortaöğrenimini Ladik Lisesi'nde tamamladı. 1983 Yılında girdiği Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin Mimarlık bölümünden mezun oldu.

1990-2003 yılları arasında Ladik ve çevre ilçelerde serbest mimarlık yaptı. 1994 yerel seçimlerinde Ladik Belediyesi meclis üyeliğine seçilerek ilk kadın meclis üyesi oldu. 1999 yerel seçimlerinde Ladik'ten Samsun İl Genel Meclisi'nin ilk kadın meclis üyesi seçildi. 2003 yılında AK Parti ailesine katıldı. 2004 seçimlerinde Samsun İl Genel Meclis Üyeliğine yeniden seçildi. İl Genel Meclisi Üyeliği Yaptığı on iki dönem Boyunca Meclis Başkan Vekilliği, divan Katipliği İmar-Bayındırlık Komisyon Başkanlığı Milli Eğitim Komisyon Başkanlığı, IL Daimi Encümenliği görevlerinde Bulundu. 2006 yılında AK Parti Büyük Kongre Delegesi , 2007-2011-2015yıllarında milletvekili aday adayı oldu. Ladik AK Parti İlçe Kadın Kolları yönetim kurulu üyeliğinin tarihi 2008 yılında Ladik Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. Aynı yıl Siyaset Akademisini Samsun birincisi olarak bitirdi. 2013-2015 yılları arasında AK Parti Samsun İl Kadın Kolları Başkanlığı yaptı. 2018 yılında Ak Parti Samsun İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çevre Şehir Ve Kültürden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

İnsan Hakları Komisyon üyeliği, Kıymet Takdir Komisyon üyeliği ve Okul Aile Birliği Başkanlıkları gibi özel toplum örgütlerinde aktif görevlerde bulundu. Mimar Nurhan YAPICI ÖZEL, evli 2 kız annesidir. Eşi Dr. Gürkan ÖZEL, 1993'ten beri Ladik'te görev yapmakta olup, halen Ladik Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimidir.

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31 Mart 2019 yerel seçimleri için Ladik Belediye Başkanı Başkanlığı Cumhur İttifakı adaylığı konusunda Mimar Nurhan YAPICI ÖZEL, Ladik Belediyesi'nin İlk Kadın Belediye Başkanı oldu.