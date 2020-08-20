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Aktüel AK Parti'li bazı kadın milletvekilleri, deprem simülasyonunu deneyimledi
Aktüel

AK Parti'li bazı kadın milletvekilleri, deprem simülasyonunu deneyimledi

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:57:32 -
AK Parti'li bazı kadın milletvekilleri, deprem simülasyonunu deneyimledi

ANKARA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle AK Parti'li bazı kadın milletvekillerine afet bilinci eğitimi verildi.

Yenimahalle ilçesinde bulunan AFAD Deprem Simülasyon Merkezi'nde "Afetlere Hazırlık Haftası" etkinlikleri kapsamında gerçekleşen eğitimde başta deprem olmak üzere afet olaylarına ilişkin bilgi verildi.

Program kapsamında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan ile Arife Polat Düzgün, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, deprem simülatörünü de deneyimledi.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, burada yaptığı konuşmada, AFAD olarak 13 milyon insana afet bilinci eğitimi verdiklerini ve söz konusu eğitimi alması gereken milyonlarca kişinin de olduğunun altını çizdi.

Milletvekillerini AFAD Gönüllüsü olmaya davet eden Güllüoğlu, "İnşallah sizleri de AFAD Gönüllüsü olarak görmek isteriz. Umarım bu eğitimler hem bireysel hayatınızda hem de toplumun geri kalanına anlatmak üzere faydalı olur." diye konuştu.

AK Parti'li kadın milletvekilleri, programın ardından AFAD personelleriyle Deprem Simülasyon Merkezi önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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