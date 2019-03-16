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AK Parti’li Baybatur’dan dolandırıcılık uyarısı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, son günlerde kendi ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslara karşı uyarıda bulundu.

16 Mart 2019 Cumartesi 14:34
AK Parti’li Baybatur’dan dolandırıcılık uyarısı

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, son günlerde kendi ismini kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalışan şahıslara karşı uyarıda bulundu.


AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, kendi ismini kullanarak çeşitli kurum, kuruluş ve iş adamlarından hasta ve ihtiyaç sahiplerine yardım adı altında maddi yardım talebinde bulunulması üzerine bir açıklama yayınladı. Son günlerde bazı art niyetli kişi ya da kişilerin kendilerini “Ben Murat Baybatur’um” ya da “Murat Baybatur adına arıyorum” diyerek maddi yardım talebinde bulunduğuna dair bilgi edindiğini ifade eden Baybatur, mağduriyetlerin oluşmaması adına vatandaşları uyardı. Baybatur, yaptığı açıklamada, “Gizli numaradan aramak suretiyle kendilerini ‘Murat Baybatur’ olarak tanıtan veya benim adıma aradığını iddia eden kötü niyetli kişi ya da kişilerin ‘Hasta var yardım edeceğiz, İhtiyaç sahibi var yardım edeceğiz’ gibi çeşitli gerekçelerle kurum, kuruluş ve iş adamlarımızdan maddi yardım talebinde bulunduğu bilgisini edinmiş bulunuyorum. Murat Baybatur olarak ne benim ne de birlikte çalıştığım arkadaşlarımın böyle bir talebi hiçbir zaman olmadığı gibi olamazda. Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri, verilen hesap numaralarına hiçbir şekilde para aktarmamaları, kendilerini arayan kötü niyetli kişileri en yakın kolluk merkezine veya 155 Polis İmdat’ı arayarak suç duyurusunda bulunmaları dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önemlidir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 14:34
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