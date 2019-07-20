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AK Partili başkanın '30 Ağustos' gafına İlber Ortaylı'dan cevap geldi

AK Partili Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın "30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir." gafına cevap veren Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, "30 Ağustos, Anadolu'dan asla çıkmayacağımızın belgesidir. Birçok ülkede böyle bir tarihî gün yoktur" ifadelerini kullandı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:17
AK Partili başkanın '30 Ağustos' gafına İlber Ortaylı'dan cevap geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 30 Ağustos'ta ulaşımın ücretsiz olması tartışmaları için AK Partili Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "30 Ağustos halkın genelini ilgilendiren bir bayram değildir. Protokol katılır sadece. Hatta siz bile meclis olarak katılmıyorsunuz. Allah'ın günü bitmez. O zaman ormancılık gününde de hukukçular gününde de tatil yapalım" ifadeleriyle büyük bir gafa imza atmış ve tartışmalara neden olmuştu.

İlber Ortaylı cevap verdi: Birçok ülkede böyle bir tarihî gün yoktur

Tarihçi İlber Ortaylı yaşanan 30 Ağustos tartışmaları için, “30 Ağustos, Başkumandanlık Muharebesi'nin kazanıldığı, Yunan Orduları'nın dağınık olarak ricata başladığı gündür. 30 Ağustos, Anadolu'dan asla çıkmayacağımızın belgesidir. Birçok ülkede böyle bir tarihî gün yoktur; böylesine değerli bir zafere sahip olanlar da her zaman kutlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 23:17
  1. Ordu
  2. İlber Ortaylı
  3. 30 Ağustos
  4. Alinur Aktaş
  5. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi
  6. Bursa Büyükşehir Belediyesi

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